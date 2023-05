Pablo Solarz presenta su nueva película

Tras el éxito internacional de El último traje, Pablo Solarz presenta ahora Desperté con un sueño, protagonizada de manera brillante por el joven actor Lucas Ferro. Rodada en Uruguay, y tras pasar por varios festivales internacionales, ahora llega a las salas del país. Solarz contó detalles de la propuesta.

—¿Cómo te sentís con el estreno de la película?

—Es muy raro, porque son otros tiempos. Es un estreno chiquito, porque la película es chiquita, pero es un tema que puede ser muy atractivo.

—¿Cómo fue la creación del proyecto?

—Doy clases de teatro en La Paloma para adultos y había un niño que quería entrar, me insistía y le dije: “Bueno, si te conseguís otro de tu edad para no estar tan solo, porque a veces vamos a leer escenas que no son para niños, les vamos a tener que pedir que salgan”. En fin, se consiguió otro que le hizo la gamba para poder venir. Y el que insistía solo vino la primera vez. Y el otro que vino solo para hacerle la gamba al amigo ­terminó escribiendo y protagonizando esta película.