La artista Barbarita Palacios es heredera de un clan musical y logró cosechar sus propios frutos en el camino elegido. En la actualidad dará un concierto que será el 5 de mayo, a las 21 horas, en la Sala A de la Estación Provincial ubicada en 17 y 71. Además, compartirá esta fecha junto a Puebla, la banda formada en La Plata. Durante una entrevista con este multimedio, la cantante se expresó sobre el recorrido realizado.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto? ¿Qué características podés mencionar al respecto?

—Este es mi proyecto solista, que nace después de la disolución de mi banda Semilla, con quienes transitamos una buena cantidad de años por los escenarios alternativos del rock y del folklore, y con quienes grabamos un muy lindo disco en el 2007. Igualmente, como soy un animal de banda y de la colectiva, a pesar de estar a mi nombre y hacer todas canciones mías, me encargué enseguida de rodearme muy bien y armar un grupo de músicos con quienes transitar mis álbumes y mis conciertos. Siempre llego a La Plata con mucha ilusión, tengo muches amigues y es una ciudad que amo y que me fascina... Otra curiosidad de esta fecha es que tengo muchas combinaciones de formatos, desde un show festivalero a toda banda hasta tocar sola, depende del lugar y el escenario que toque. Y en este caso voy a ir con un trío que me encanta: nada menos que con mi socio y compañero Javier Casalla, que es el violinista de Bajofondo, Divididos y todo el mundo, y mi hijo Lucero Carabajal, que es un músico sorprendente con todo ese mix que tiene de sus orígenes de la familia más icónica de la chacarera y su palo personal que tiene que ver con su edad y toda la movida urbana, de la cual es productor y beat maker. A esta manera de presentarme le digo “ritual family tour”, y ya hemos tocado por todo el país y también en Europa.

—¿Por qué recomendarías a la gente que concurra al show?

—Porque va a escuchar música hecha con el corazón, con toda la honestidad y el amor por lo que hacemos, y porque ir a ver música en vivo es una de las cosas más lindas que nos quedan a esta humanidad tan desangelada. ¡Porque la música salva al mundo! Aunque sea por un ratito...

—¿De qué manera viviste el proceso creativo del trabajo que estás presentando?

—Mi álbum es un disco independiente, hecho totalmente a pulmón y autosustentado, pero por ejemplo cuenta con la producción de Gustavo Santaolalla, uno de los mejores productores que existen, y eso se escucha. Trabajé mucho en él, componiendo muchísimo para terminar seleccionando lo que más funcionaba, dándole vueltas a las estructuras de las canciones, trabajando las instrumentaciones junto a Daniel Martín, el otro productor del álbum, y logrando también unas colaboraciones que son un verdadero lujo dentro de nuestra escena musical, como Julieta Venegas, Meme del Real de Café Tacuba, Fer Ruiz Díaz de Catupecu Machu o Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Creo que Criolla es un álbum que merece ser escuchado de principio a fin, es un cuadro grande lleno de cuadros, todos bien distintos pero complementarios. Creo que no se puede separar la escena artística actual de la escena social actual, está todo muy duro, la verdad; pero bueno, la música siempre ocupa un lugar muy especial del espíritu de las épocas, y sobre todo lo que tenga que ver con el rock siempre se ubica en la contracultura, en la resistencia y la rebeldía a lo establecido, y hoy ese lugar lo ocupan tanto la escena urbana, que tiene algunes representantes que me encantan, como el rock alternativo que siempre renace en banditas de pibes en todos los barrios del país.