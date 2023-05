Alicia Vivanco: “Escuela imparables me ha repotenciado a mí como líder”

Escuela imparables es el primer reality de competencia de empoderamiento femenino en Latinoamérica, producido y protagonizado por mujeres reales de E! Entertainment, que reveló que Alicia Vivanco se alzó como la ganadora de la segunda temporada. Ella recibirá el premio de US$ 20.000 para potenciar y llevar al siguiente nivel su emprendimiento, una startup de bienestar. Hablamos con ella en exclusiva.

—¿Cómo llegaste a Escuela imparables?

—Llego por un amigo, me pasó la voz de la convocatoria y me postulo, mando mi presentación, doy mis datos, con mucha esperanza de que me puedan llamar. Y finalmente, así logro ser clasificada. Me llaman, me hacen unas tres entrevistas aproximadamente y luego me dan la noticia de que pasé en el casting en vivo que hubo en México. Yo vuelo hacia México y el resto es historia.

—¿Qué creías que el programa le iba a aportar a tu emprendimiento y qué es lo que finalmente aportó?

—Yo creí que el programa le iba a aportar mucha visibilidad a mi compañía y finalmente me di cuenta de que más me aportó visibilidad a mí y en consecuencia a mi compañía, y al final lo que hizo es mejorarme como líder para luego tener mayores capacidades para liderar en lo que yo ya estaba haciendo. Me ha repotenciado a mí como líder de una compañía en crecimiento, y ha sido superbeneficioso para lograr mis sueños y para lograr la misión que tengo en la vida, el objetivo por el cual yo emprendí, que es ayudar a que millones de personas tengan bienestar.