El pasado 28 de abril Marcela Pagano fue desvinculada del Grupo América debido a episodios de maltrato laboral, a través de una investigación administrativa interna.

Uno de los hechos de su despido se debe a que un periodista con 18 años de antigüedad en la empresa se presentó el pasado 31 de Marzo y formuló una denuncia por violencia laboral contra Marcela Pagano.

El trabajador en la denuncia dice: “Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí".

“Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varas oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados. El griterío fue tan violento, despectivo y malicioso, que lo único que se me ocurrió fue cortar la llamada”, finalizó el periodista.

Ante esta denuncia a periodista hizo su descargo donde rechazó la denuncia por falsa, maliciosa e improcedente.

Desde la empresa consideraron como grave e inadmisible el accionar de Pagano, y es por eso que, el pasado 28 de abril le notificaron la extinción del contrato de trabajo.