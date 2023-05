Celeste Cid: “Me gustan las cosas organizadas”

Mañana llega a Star+ la ficción nacional Planners, con Ce­leste Cid encabezando a un equipo de intérpretes para narrar la historia de una de las más exitosas planificadoras de eventos. Producido por Pegsa, participan del proyecto Leticia Siciliani, Gonzalo Valenzuela y Guillermo Pfening, entre otros, y para saber más de esta producción, que cuenta con nueve episodios de 45 minutos, hablamos con Celeste Cid a días del lanzamiento.

—¿Cómo te sentís con el estreno de la serie, siendo que la filmaron hace tiempo y ya hay una segunda ­temporada?

—Muy feliz, la verdad que es una serie que guardamos todo este tiempo. Para mí tiene como el plus, de filmarla en el medio de la pandemia, entonces tiene el valor de sacar a la lucha algo que fue una puesta muy grande en el sentido de que todo el contexto nos decía que era imposible, había que usar barbijos, distanciamiento y justo es una serie que habla mucho del contacto, de las emociones, de los personajes que empiezan a recomponer, que quiebran entonces es como este contrapunto, que me parece superinteresante.

—¿Qué tan buena o qué tan mala sos organizando eventos, cumpleaños, fiestas familiares?

—Te voy a dejar mi tarjeta (risas). No, a mí me gusta, sí, soy muy feliz, soy muy madre en el sentido de que sí, me gusta que tengan la torta del dibujito que hiciste, sí, me gusta. Me gusta y siento que también, si bien obviamente es una particularidad de la profesión, yo siento que en mi trabajo soy de esta manera, no lo siento como algo distante. Al contrario, un método medio parecido, me gustan las cosas organizadas, me gustan que las cosas funcionen; si algo no funciona tanto, me gusta intentar repararlo, por lo menos intentarlo. Así que sí, como poner un poco a funcionar en la forma que uno lo tiene.

—¿Cómo fue construir a Male, tu personaje? Hay una escena, no vamos a contar mucho, pero en ese primer episodio, que a mí me hizo acordar mucho a Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando la protagonista está perdiendo todo, tirando todo, y a partir de ahí se reinventa de alguna manera...

—Bueno, eso me resulta interesante en general, creo que los grandes cambios vienen después de esos sacudones, por eso digo también que la pandemia pudo haber sido un límite, de hecho fue un límite, pero lo siento como algo positivo, como bueno, a ver qué nos va a dejar eso que pasó, hacia dónde va toda esa fuerza, que el mundo tiene como de transformación. Y con respecto a los personajes sí, total, como atraviesan esto, una tocada de borde y tienen que volver a reconstruirse. Para mí ese es el lugar, es un personaje, sobre todo en esta primera temporada, donde se hacen muchas preguntas, y para mí ese es el lugar vital. Yo creo que la posibilidad de hacia dónde voy, no es que es confusión, quizás al principio sí, ya viene una separación de muchos años, en otro contexto social, donde el varón tiene otra impronta y la mujer está más atrás. Esto es como ese rompimiento, esa rotura de este lugar, bueno, yo me la llevo, la segunda temporada está muy buena, ahí ya me estoy convirtiendo también los chicos, obviamente.

—Volvés a trabajar con Daniel Barone, hay mucha gente con la que ya habías trabajado. La ficción argentina está en un momento complicado, y si bien hay muchas oportunidades en plataformas, en la tele abierta hay una sola ficción, ¿cómo se vive un estreno así en medio de este contexto?

—Sí, yo, y esto es muy personal, pero lo que siento con eso es que hay poca ficción en tele de aire, pero es verdad que cuando había mucha, no había plataformas. Entonces, como siento que hay algo del lenguaje que está cambiando, y yo siento que se hacen cosas, o sea, siento que también pasa con el teatro y hay obras de teatro muy chiquititas donde están pasando cosas más grandes, donde también es muy personalista, yo siento que en la tele de aire siempre ­bienvenidas son las historias que nos cuentan, que nos ­muestran como sociedades y creo que es muy necesario tenerlo a mano, que no tengas que estar solo buscando en otros lados, pero hay otros lados también, y está bueno, como hay mucha posibilidad.

—Antes te preguntaba cómo eras organizando los eventos, ¿alguna fiesta que recuerdes y que entraste y dijiste: “Qué hago acá”? O una en la que no la hayas pasado muy bien...

—No tuve la suerte, yo soy muy relajada con esto, puedo estar en un lugar y que esté increíble y también puedo estar en un lugar mucho más tranquilo y que la estemos pasando bien.

—¿Carnaval carioca o el trencito? ¿Te prendés o decís que no?

—No, es como demasiado.

—Carnaval carioca, entonces no te invitamos...

—No, igual la rompo en la pista, pero el trencito no.

—Si vos tuvieras que invitar a la gente a ver Planners, ¿cuáles serían los motivos?

—Bueno, es una historia de gente que está rearmándose, que toca como un espacio hermoso y glamoroso, gente que organiza eventos y habla de una profesión que tiene mucho de bonito, y hay historias, no deja de observar lo pequeño, también hablan de emociones y de personajes que no saben cómo hacer entonces, me parece que ahí está como un poco el eje. Atender lo que es lindo y funciona y también lo imperfecto, que también es lo que somos.