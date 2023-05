Héctor Díaz: “La obra es un desafío distinto y novedoso para todos”

El actor y director Héctor Díaz se pone tras bambalinas para dirigir Para mí, para vos, con parte de los compañeros con los que encabezaba Laponia. Para saber justamente sobre cómo es tener continuidad con gran parte de ellos y cambiar de rol, hablamos con Díaz.

—¿Cómo es para vos continuar con gran parte del equipo de una obra y encarar un nuevo proyecto?

—El haber tenido la oportunidad de estar compartiendo escenario con Laura Oliva me iluminó la lamparita de decir que Laura tenía que estar en este otro proyecto. Estábamos en Mar del Plata haciendo Laponia hasta que de ahí viene cruzado el camino. Me pasaron el material, a ella le interesó y bueno, me interesó también, porque también está Paula Ransenberg, como continuar de alguna manera trabajando, en equipo, juntos.

Me parece que era un bonus en un material totalmente diferente, que no tiene que ver con lo que hacíamos, un desafío distinto, novedoso para todos en un sentido para mí exponencial, por el hecho de que especialmente soy actor y de vez en cuando dirijo, no es del todo mi actividad permanente, pero que siempre me ha despertado, siempre que lo hice, mucho interés y gusto. Entonces la verdad que en este caso fue recibido también con ese doble desafío, que era un material especial y que encima me lo ofrecieron para dirigirlo.