Agustín Sampietro es el quinto eliminado de Masterchef

Este domingo hubo un nuevo eliminado en Masterchef en lo que fue la quinta gala de eliminación donde siete participantes dejaron todo frente a las hornallas para seguir en el certamen.

Los participantes que formaron parte de la quinta de eliminación fueron Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Agustín Sampietro, Aquiles González Sviatschi, Rodolfo Vera Calderón, Candelaria Sorini y Antonio López.

En esta oportunidad al que le tocó abandonar el concurso fue al ginecólogo, Agustín Sampietro, que por decisión unánime del jurado quedó eliminado de la competencia.

“No me quería ir, no me quería ir” dijo el participante luego de saber que dejaba el programa, y aún así, no perdió la sonrisa tras la decisión. "Ganar era una anécdota, el estar era todo. Me voy híper feliz”, afirmó el Agustín.