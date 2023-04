Thalía vuelve al ruedo

Definitivamente, su nombre es uno de los más importantes cuando de pop y de música latina se trata. Desde su aparición, hacia comienzos de la década de los noventa, ha estado en la escena musical. Además, claro, de los distintos protagónicos que ha tenido a lo largo de su carrera como actriz. Pues bien, Thalía vuelve a tener las luces sobre ella. Ocurre que acaba de presentar un nuevo trabajo en el que homenajea a la llamada “época de oro” del rock en español. El disco se llama Thalía’s Mixtape y allí se da a una propia cita con algo de la música que escuchó siendo jovencita, en su México natal.

Así las cosas, entre otros temas, ella se le anima a varios clásicos. Por ejemplo, La muralla verde de Los Enanitos Verdes, Para no verte más de La Mosca, Lucha de gigantes de Antonio Vega, Florecita rockera de Aterciopelados, Rayando el sol de Maná y Persiana americana, de Soda Stereo. En conversación con la BBC, la intérprete de Amor a la mexicana y Arrasando dijo al respecto: “Estos artistas eran jóvenes revolucionando la música y me sembraron la idea de que se podía ser rebelde. Me dieron valor de ser yo misma y de quererme con mis ideas y locuras”. Además de ello, en el trabajo ella se da el gusto y el lujo de trabajar hombro con hombro no solo con leyendas propias del rock en español, sino también con nuevas generaciones. El disco lo produjeron Aureo Baqueiro y Rafael Arcaute, y tiene como invitados a David Summers (Hombres G), Aterciopelados y Rocco (La Maldita Vecindad). Y por el lado de los más jóvenes y los nuevos talentos están Kenia Os, Bruses, León Leiden, y Ben Carrillo. En un comunicado, la propia cantante expresó: “Este ha sido mi proyecto más personal. Hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea y el concepto del mixtape de mi vida”. Y luego agregó: “Este álbum y la docuserie recorren las canciones que influyeron en mi camino y forjaron mi destino. Comparto con mis ídolos de toda la vida, los artistas detrás de estas canciones legendarias que marcaron a generaciones enteras con su música. En este proyecto y como fan absoluta de estos grandes artistas, tengo el honor de interpretar estas joyas musicales con ellos. Es un regalo incomparable”.

Por si fuera poco, junto al trabajo musical, ella está estrenando también una miniserie que funciona a la par del disco, lo que da cuenta de la ambición y de cuánto se involucró la cantante en este nuevo proyecto. En el trabajo audiovisual que lleva por nombre Thalía’s Mixtape: El soundtrack de mi vida, ella dialoga con los artistas que dieron origen a los temas de su disco y analiza los entretelones, detalles y anécdotas de cada creación. También reflexiona sobre el desarrollo de la industria musical, desde el gramófono hasta la inteligencia artificial. Respecto a la docuserie, que se estrena en los próximos días, ella dijo que de algún modo, lo que busca allí es “agradecer a todos los grandes que nos han hecho el camino para estar aquí. No hay diferencia de género musical, sino que todo es por amor a la música”.

La trayectoria de Thalía incluye la participación en telenovelas, dos películas, obras de teatro, bandas sonoras de películas y la friolera de casi treinta millones de discos vendidos.

Con este trabajo, que se puede contar como si fuera un trabajo doble, dado el disco y su complemento audiovisual, la mexicana vuelve a demostrar que se encuentra en buenísima forma, que está y sigue muy vigente y que su amor por la música no se agota. Una de las divas del pop vuelve al ruedo y sus fans saltan de alegría.