Ulises Bueno se despide de los escenarios

El músico cordobés Ulises Bueno se alejó de los escenarios y comenzó a despedirse con su último Luna Park, que brindó de forma reciente, y del que agotó todas las entradas. Explicó el porqué: “La vida no me está tratando bien, yo también sufro, también lloro, también me deprimo. Yo soy igual que ustedes, también me pasan cosas”.

Recibiendo el calor de la gente presente, continuó: “Hay gente a la que le molesta verme bien y a mí me van a tener que sacar con las patas para adelante, porque yo, arrodillado... ante Dios”. La madre del ídolo, Beatriz Olave, estuvo entre las espectadores y disfrutó de los exitos, las canciones de ahora y de siempre. “Uno muere realmente cuando la gente lo olvida y yo espero que ustedes no me olviden nunca”, manifestó el cantante minutos antes de terminar el show, y añadió: “No es un adiós, es hasta siempre y ojalá nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga”.

Vale mencionar que cantó temas que pertenecieron a su hermano Rodrigo: “Hay una persona que ha marcado mi historia y yo soy una persona que lo extraña, que lo admira y todavía tiene la ilusión de volverlo a ver. Simplemente por eso tomo la decisión de no tener que seguir haciendo las cosas contra la corriente. ¡Pero soy gracias al Potro!”. Además, estuvieron invitados Juan Ingaramo, Marcela Moreno y Nahuel Pennisi.