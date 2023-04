Batalla mediática entre Marixa Balli y Carmen Barbieri

Siguen sumándose capítulos y rounds entre Marixa y Carmen. ¿De dónde viene el conflicto? Balli continúa enfadada con la conductora y vedette por los dichos tras la muerte del Potro Rodrigo. En conversación con el conductor Ángel de Brito, dijo: “No sé de dónde viene el odio, es una mujer que jamás me importó en mi vida y yo siempre tuve la mejor y siempre di muchísimo rating. Por algo me llevaban todas las semanas, no se olviden”. Y agregó, con respecto a la relación que ella tuvo con el cuartetero: “No me quiero colgar de un féretro como esta señora dijo. Yo no era la viuda, era otra. Yo era la amiga, no me tengo que poner a explicar nada porque lo dijo Rodrigo”.

Durante la semana, a Barbieri le consultaron respecto de la negativa de Balli sobre perdonarla. Ella dijo: “Está bien, hace bien, yo le pedí disculpas, está bien, cada uno tiene toda la libertad”. Está claro que se vienen nuevos y calientes cruces.