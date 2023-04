Rusherking y sus indirectas dedicadas a la China

El trapero Rusherking acaba de compartir un extracto de una nueva canción, y no hay dudas de que está dedicada a su ex Eugenia “China” Suárez. Lo hizo a través de un video que compartió en TikTok, donde tiene, al igual que en sus otras redes, millones de seguidores.

La canción en cuestión se llama Intensidad. Allí, entre otros pasajes, uno de los primeros versos dice: “Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío”. Thomas Tobar, nombre real del cantante, hacía playback mientras cantaba la canción. Otro fragmento de la canción dice: “Anoche salí y tomé para olvidar, y te escribí, sí, pero no vas a contestarme”. A juzgar por los pasajes de la canción ­compartidos, aún no han cicatrizado del todo las heridas de su roto corazón. Después de ello, cerró con otro fragmento de la canción: “Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más. Me pregunto dónde estás y si piensas regresar”. Por si fuera poco, al ­propio artista se lo veía acongojado y triste, sentado en el piso y luciendo un buzo blanco con capucha.

Además de ello, casi a la par de que presentaba ese adelanto, en la red social del pajarito escribió un mensaje con el mismo tenor melancólico de la canción: “No estoy triste. Me entró un pedazo de vidrio en el ojo”, tuiteó. Esto generó la preocupación de muchos de sus fans, que inmediatamente le dejaron cientos de mensajes: “Tus fans te lo sacamos el vidrio de donde sea, para que estés bien”, “Thomi, ánimo, tú eres el mejor, te quiero”, “Sabés que para cualquier cosa acá nos tenés, te amo”, “No mi rey, arriba que se te cae la corona” y “No me hagas llorar” fueron algunos de ellos.

Rusherking y la China confirmaron su separación hace apenas semanas, y mucho de especuló sobre los motivos. Vale recordar que tanto alrededor de él como de ella, luego de la ruptura, se han tejido varios rumores de nuevos amores y romances. A él se lo vinculó con una modelo uruguaya y a ella con otro músico, el también trapero Trueno. Ellos no han expresado mucho al respecto, pero en el caso de Eugenia, ella sí salió a decir a través de su Instagram que no hay nadie más en su vida, disipando cualquier atisbo de rispidez.

Asimismo, han circulado rumores respecto a una posible reconciliación –de hecho, se difundió que los dos habrían coincidido en un hotel en Uruguay durante el mismo fin de semana–, pero por ahora no se sabe nada de eso. Por el contrario, ambos parecen seguir muy tristes por la ruptura.