Sofía Castells: “Me interesa mucho ver cómo llega al mundo”

La productora Sofía Castells es además la guionista de Reina animal, de Moroco Colman, que se presentó en BAFICI. Por acá, en diálogo con Hoy, cuenta detalles de la creación del relato.

—Producir, escribir y finalmente soltar la película: ¿cómo estás viviendo este momento?

—Es un proceso bastante profundo, porque para mí es un tema muy importante. Yo soy vegana desde hace muchos años. Entendí que los animales son seres sintientes iguales que nosotros, más allá de que la inteligencia puede ser diferente. Es como una causa en la que yo vengo de alguna manera pensando mucho desde toda la vida. Es la primera vez que escribo un guion sobre este tema y es mi segunda colaboración con Moroco, escribimos juntos Fin de semana y ahora de nuevo. A mí me estresa un montón, porque me siento muy involucrada con la temática de la película. Me interesa mucho ver cómo llega al mundo y cómo la reciben. Intentamos no bajar líneas, y en un momento aparece la crueldad, la crueldad que no queremos ver, y a mí me gusta pensar que si tomo una decisión debo hacerme responsable de las consecuencias. Entonces, si yo como carne tengo que saber y tengo que animarme a mirar de dónde viene esa carne. Está perfecto, cada uno puede decidir lo que hace, pero a mí me gusta pensar que sería lindo que todos los seres humanos seamos responsables de todas las cosas que hacemos.

—¿Cómo encontraste la forma para contar esta historia?

—Bueno, ahí aparece Moroco. Propuso que hiciéramos un thriller, porque hay un montón de documentales, y la gente a la que no le interesa el tema nunca los va a mirar. Ni siquiera los va a mirar. Yo no los miro porque no los puedo ver, me parecen demasiado tortuosos. Entonces la idea era que si alguien quiere ver una película, una película de ficción, un thriller, de golpe pueda hacerse responsable de esto o verlo desde el punto de vista en que nosotros lo señalamos, y la conjunción entre las dos miradas significó lo que viste.

—Guionista, productora, ¿cuándo vas a dirigir sola?

—Yo creo que ya no. A mí me gusta mucho la literatura, primero que el cine. Me gustaba mucho, ahora me gusta más. No es que me guste más el cine, pero me gustan por igual. Estuve flirteando en la pandemia con escribir ficción, literatura, y ahora estoy escribiendo otro guion para Agustín San Martín, y la verdad que creo que me voy a quedar ahí.