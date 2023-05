Cinthia Fernández y un nuevo escándalo

La panelista Cinthia Fernández no gana momentos de calma y paz desde hace un buen rato. Parece que este año la tiene a mal traer. No solo porque sigue en conflicto con su exmarido Matías de Federico, por cuestiones económicas y de manutención de sus hijas, sino también porque, por ejemplo, hace unas dos semanas vivió una serie de problemas con sus vecinos y vecinas, que incluyó golpes y sus correspondientes y posteriores presentaciones judiciales.

Pues bien, ahora tuvo un nuevo altercado en la vía pública. Ocurre que, estando a punto de salir en un móvil en vivo en la televisión, un motociclista le gritó: “¡Vos querés tener juicios para sacar plata!”. Luego, la movilera, ya en vivo le consultó sobre lo ocurrido, a lo que expresó irónicamente: “Me mata, me encanta. No sabés lo que me divierte ir a mediaciones, hablar con abogados y sobre todo cuando estás tranquila en tu casa”. Luego, en referencia al motociclista que le gritó, dijo, para cerrar: “¿Qué puedo decir? Nada. Es un cobarde. Se sacó el casco, después se lo puso, y encima era un chabón”.