Soledad Villamil: “Ser actriz para mí implica ponerle el cuerpo a contar historias”

Desde el 5 de mayo se podrá ver Para mí, para vos, en el teatro Multitabaris Comafi, que marca el regreso a la escena local de Soledad Villamil. Acompañada por Boy Olmi, Laura Oliva, Paula Ransenberg, Tupac Larriera y Ailín Zaninovich, la puesta, aclamada en Broadway, llega por primera vez a Buenos Aires, y por eso hablamos con Villamil para tener más detalles de la propuesta.

—¿Es verdad que hace 17 años que no subís a un escenario haciendo teatro de texto?

—Sí, la verdad que yo no había hecho la cuenta, y cuando me lo dijo Tomás Rottemberg, dije: “¿Qué?”. Que no tendría que ser tampoco una sorpresa, porque la última obra que hice fue Ella en mi cabeza, y que la tuve que dejar de hacer cuando quedé embarazada, por lo cual 17 años es la edad de mi hija menor...

—Ahora ya tenés las referencias...

—Exactamente, ese es el tiempo, pero viste que el tiempo es una cuestión muy subjetiva y la verdad que cuando me dijeron 17 años dije: “¡Guau, qué rápido pasó!”. Pero sí, es así, exactamente, así que muy contenta, muy contenta de poder estar haciendo otra vez teatro.

—La obra cuenta un poco esta idea del que se va, el que se queda, las diferencias, los hermanos y demás. ¿Qué fue lo que más te gustó justamente para elegir esta obra para volver al teatro?

—Mirá, la obra me gustó en su conjunto porque me parece que, primero, es una comedia, que es algo que me encanta, que disfruto muchísimo como espectadora y como actriz. Después, también esta posibilidad que está un poco ligada con la comedia que tiene que ver con hablar de temas que pueden ser muy, muy densos y muy pesados, como este encuentro, estos hermanos, este reencuentro, esta crisis familiar y de cada uno consigo mismo, pero que en el tono de la comedia, digamos, se hace como mucho más digerible y además los personajes se pueden decir cosas tremendas y vos no sabés si te estás riendo o si querés llorar, con lo cual eso me parece que es espectacular. Después, el personaje me encanta más.

—¿Es la primera vez que hacés de actriz?

—Creo que sí, que es la primera vez que hago de actriz.

—Y esto te permite jugar con esa idea de los actores, de la actriz, más así, tipo glamorosos...

—Absolutamente. Es como si me invitaran a jugar al juego más divertido del mundo, porque interpretar una actriz en un sentido estereotipada en su lugar de actriz, Masha está totalmente identificada con su ser actriz. Es actriz a cada instante y en cada momento de su vida, no es solamente cuando trabaja, y por eso es insoportable y por eso, como ella misma dice, también es adorable. Y bueno, y este ser actriz que también en un momento se empieza como a resquebrajar en el encuentro con los hermanos, porque bueno, es un personaje que ya no puede sostener frente a ellos y bueno, y todo lo que eso implica.

—¿Qué es ser actriz hoy para vos?

—Bueno, te puedo decir, para mí, que ser actriz hoy, porque la verdad es que si lo pienso de cuando yo empecé a estudiar teatro, no tenía ni idea de lo que me iba a tocar, digamos, es más, empecé a estudiar teatro y no salía, iba a ser actriz, directora, vestuarista, digamos. A mí me interesaba el teatro, participaba, de hecho, ejercitaba todos esos roles y clases, y mi contacto tenía mucho más que ver con la actividad en sí que con mi posibilidad de ser actriz, en todo caso de cine, otra actriz famosa. Pero, bueno, un poco la vida me fue llevando por ese lugar y hoy creo que ser actriz para mí implica ponerle el cuerpo a contar historias, y saber que lo que queremos los seres humanos es que nos cuenten cuentos. Que puede ser una serie, puede ser una película, puede ser un drama, puede ser un policial, puede ser una comedia, como en este caso, pero queremos sentarnos y que nos cuenten un cuento. Y durante una hora, una hora y media, o el tiempo que dure esa experiencia, sentir lo que sienten los personajes, irnos en esa película, digamos, en esa fantasía que tiene que ver con escuchar un cuento, pero que tiene que ser un cuento que resulte muy creíble, y para eso se necesitan actores y actrices que nos hagan creer que eso que está sucediendo es verdad. Ese es el desafío de ser actor y actriz.