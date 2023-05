El descargo de Eugenia Suárez

La actriz Eugenia “China” Suárez está transitando un duelo porque se separó de forma reciente de ­Rusherking, el cantante juvenil de música urbana, y ahora se enfrentó a Guillermo Coppola porque aseguró cierto rumor que quedó en la nada.

Sucede que el periodista deportivo afirmó que la actriz sale con un empresario de 70 años. Para una ocasión, el hombre fue invitado a Intrusos en el espectáculo donde Marcela Tauro estaba ejerciendo como conductora porque Flor de la V se había ausentado por unos días. Es en ese contexto que los periodistas hablaron y afirmaron: “Si llegamos a tener la información exacta, la decimos. No tenemos bien definido de qué rubro es el señor. No tenemos tanta data”.

La indicada como protagonista del romance tomó las riendas de la situación y usó la cuenta de Instagram para pedir que dejen de hablar sobre la intimidad: “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”. Luego prosiguió: “Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz Día del Trabajador, menos para los que se escudan en su trabajo para joderles la vida a otros”. Además, defendió su buen nombre y honor: “¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”.

Por último, afirmó: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal. ¿Ahí se entiende?”.