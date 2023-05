Aerosmith anunció su despedida

Aerosmith dirá adios y se despedirá de los escenarios luego de 50 años de carrera. La banda estadounidense confirmó la última gira y con ella cerrarán toda una etapa.

Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, son los cinco hombres que supieron llevar adelante el conjunto. Comenzaron en Boston en 1970 y hasta la fecha se encuentran en vigencia, dejando canciones canciones en el camino como I Don't Want to Miss a Thing, Crazy, Cryin' y Dream On entre tantas otras.

Este lunes, la banda decidió ponerle punto final a su carrera y lo anunció en redes sociales. "Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento" escribieron.

A su vez, brindaron las fechas de su tour "Peace out", que contará con 40 fechas, que recorrera Estados Unidos y Canadá y que empezará 2 de septiembre en Filadelfia, terminando luego de 40 shows el 26 de enero del 2024 en Montreal.

Por el momento, Aerosmith sólo hará shows en Norteamérica y no planea visitar otros continentes. Habrá que esperar si después del último show de 2024 estirán el adios unos meses más.