Noninas Tango homenajea a Astor Piazzolla

El grupo Noninas Tango está integrado por Adriana Martínez Azrak (soprano), Laura Sordi (mezzosoprano) y Mariela Gianico (contralto) y están acompañadas por Joaquim Diaz Varela (bandoneón), bajo la dirección de Clarisa Álvarez. De esta manera darán una función estelar en la ciudad de La Plata. Para esta ocasión estarán junto al trío Cité, conformado por Pablo Sanguinetti, Martín Lozano y Santiago Hernández. La cita obligada será el 13 de mayo, a las 20, en el Auditorio Dardo Rocha ubicado en 50 entre 6 y 7.

—¿Bajo qué circunstancias nace esta propuesta? ¿Qué características pueden detallarse?

—A partir de una idea de Laura Sordi, hace varios años se hizo un primer intento de conformar un trío vocal femenino, con el propósito ya desde los inicios de hacer un espectáculo combinando lo vocal y lo actoral, pensando en la figura de Astor Piazzolla y las mujeres que lo rodearon. El nombre surgió antes que el grupo. Luego, distintas circunstancias hicieron que recién hacia fines de 2018 se reuniera el trío.

—¿De qué manera funciona la elección del repertorio ante la obra tan vasta de Piazzolla?

—Se ponen en juego muchas variables: por un lado los temas emblemáticos y más populares, como Balada para un loco y Adiós Nonino, no podían estar ausentes. Luego, existe una segunda selección que tiene que ver con aquellas obras que resultan “cantables”: es un grupo vocal, por lo tanto no cualquier tema creado originalmente para instrumentos podría cantarse y sostener la esencia “piazzolleana”. La arregladora Clarisa Álvarez busca en los arreglos el modo de combinar las habilidades musicales más salientes de cada una de las cantantes con las ideas que surgen a partir de los diseños melódicos y la armonía de las obras de Astor. Por supuesto, también se tiene en cuenta el gusto de las tres cantantes: Laura Sordi, Mariela Gianico y Adriana Martínez Azrak: no se puede cantar bien un tema que no te gusta; no se puede generar un arreglo de un tema que no te conmueve. Aunque hay que reconocer que es difícil encontrar obras de Piazzolla que no nos gusten.

—¿Cómo se preparan para este show?

—En esta oportunidad estamos atravesando un período de cambios: un nuevo bandoneonista nos acompaña, Joaquim Diaz Varela, que, además de ser muy buen instrumentista, elaboró una propuesta de arreglos en el bandoneón que nos tiene embelesadas. Por otro lado, la adaptación a formato de concierto que obliga a reestructurar la propuesta, en la que las partes actuadas se reducen a lo mínimo en modo “radioteatro”.

Los nuevos tiempos

—¿Qué balance hacen sobre el camino recorrido?

—Este grupo se formó a principios de 2019. Al año de juntarnos atravesamos la pandemia, que nos tuvo encerradas durante 2020. La actividad artística se fue abriendo de forma progresiva durante 2021. A pesar de todo, se han hecho presentaciones tanto en Buenos Aires como en localidades del Gran Buenos Aires y el resto de la Provincia: Morón, Benavídez, Lomas de Zamora, Pehuajó, Daireaux, ahora La Plata. También viajamos a Zapala (Neuquén). Y tenemos ya en la ­programación futura fechas en Capilla del Monte, Carlos Casares, CABA. Además, la gente nos devuelve muy buenas críticas y creemos profundamente en la ­propuesta.

—¿Cómo viven el oficio ante un género tan nacional como lo es el tango?

—En un país tan vasto como el nuestro, el tema de la identidad cultural es complejo. Y con la gran hibridación que se ha acelerado a partir de la globalización, aún más. Sin embargo, todas coincidimos en que la música de Astor pinta Buenos Aires, es “de acá”, nos toca de un modo particular. La sentimos nuestra voz, y por eso nos convocó y es la raíz de nuestro proyecto. No sé si cantaríamos obras de otros compositores de tango, más allá de que nos gusten muchos. Tal vez, a futuro, podría surgir un nuevo proyecto, pero sería con compositores pos-Piazzolla.

El concierto en La Plata

—¿Por qué recomendarían al público que concurra al show?

—Porque van a escuchar a dos grupos musicales que interpretan obras de Piazzolla con distintas propuestas. Cité Tango es un trío instrumental de fusión, con rasgos jazzísticos, pero anclado en la intensidad de Piazzolla. Noninas Tango propone arreglos originales para tres voces femeninas con acompañamiento de bandoneón: una formación que, creemos, no se ha realizado antes. Si son amantes de la música de Astor, si son curiosos y abiertos a las nuevas ideas, tienen que venir a escuchar y dejarse sorprender. Les garantizamos un espectáculo de calidad, sostenido por mucho trabajo previo y mucha pasión en el escenario.