Adriana Salgueiro: “Me siento fundamentalmente una actriz”

La multifacética Adriana Salgueiro se anima al streaming en CuarEterna! Con humor, espectáculo que hará el próximo sábado a las 20 en Plateanet junto a Sergio Gonal y Pachu Peña. Diario Hoy dialogó con ella para conocer más del show, su vida en pandemia y repasar su carrera.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—La verdad, lo mejor que puedo, tengo días buenos y días horribles. Gracias a Dios soy una privilegiada que está trabajando, hago el programa de radio todas las noches en AM 990, tengo que salir y eso me obliga a no deprimirme.

—¿Pasaste por varias etapas? ¿Te adaptaste a estos tiempos de Zoom y ensayos virtuales?

—Es un desafío, lo tomo como algo bueno, es muy complicado porque uno se pisa, por ejemplo, pero es un lindo trabajo, nos divertimos mucho. Es raro, hay que adaptarse y la “nueva normalidad” no me preocupa tanto porque además vino para quedarse.

—¿Fue difícil en tu carrera ser una figura popular y mantenerte al margen de los escándalos?

—Yo soy así como me ven, no tuve que buscar un personaje dentro del medio para hacerme conocer. A través de los años siempre tuve claro que hay una puerta que no abro, que tiene que ver con mi vida personal y el escándalo. No me cuesta nada, es simplemente callarse la boca.

—En Indiscreciones y otros envíos donde estuviste había algunos “escándalos” sobre figuras, ¿ahí cómo hacías?

—Era difícil porque a veces hablaban de gente querida o compañeras, pero era mi trabajo, además, comparado a lo que es ahora, era re light. Si bien había cosas que me incomodaban, no me metía en eso, yo hacía algo más de humor, era de vez en cuando sufrir un poco por las personas que le tocaban, así como también en algunas oportunidades advertía Mirá, preparate que hoy van a hablar de vos.

—¿Con cuál de todos tus roles te sentís más cómoda?

—Con la actuación, me siento una actriz que conduce, o una actriz que hace de panelista, o lo que sea. Todo lo hago con la misma pasión, pero me siento fundamentalmente una actriz.

Cine, streaming y el recuerdo de ciclos emblemáticos de TV

—Estuviste recientemente en la película Mirada de Cristal, de Ezequiel Endelman, ¿cómo te sumaste?

—Me dijeron que era cine independiente, que iba a referir al cine de terror de la década de 1980, y algo en mi interior me dijo Hacela. Fue maravilloso, completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, con una estética maravillosa. Me guío por las corazonadas, no estudio demasiado el terreno.

—¿Qué recuerdos tenes de Mesa de noticias?

—El mejor, un nivel increíble de compañeros, tanto actoral y como personas, con Juan Carlos Mesa a la cabeza. Nunca hubo un inconveniente, un escándalo, trabajábamos muchísimo, arrancábamos muy temprano en exteriores y terminábamos muy tarde.

—¿Y con De carne somos?

—Tuve la oportunidad de ser parte de la explosión de Guillermo Francella, un suceso. Hacía de la hermana, como una versión femenina de él mismo, fue fabuloso, hacer un programa tan popular y tan bien hecho era bárbaro.

—Te toca mediar entre Pachu y Sergio Gonal en este spectáculo online, ¿cómo hacen para contenerse?

—Eso es lo más difícil de todo, soy como una mediadora entre un debate de ellos dos, ellos son muy divertidos y con un humor diferente, nada que ver y eso lo hace muy divertido. Al autor le preguntaba cómo haré para no reírme, con mis tentadas, y lo haré, a la gente le gusta cuando uno es genuino.

—¿Les da miedo no tener el feedback del público?

—Es dificilísimo porque te faltan las risas, en el drama te acostumbrás al silencio sepulcral, pero en comedia te falta y va a ser raro, pero vamos a probar a ver qué pasa, la gente la va a pasar muy bien.

—¿Ya habías trabajado con él?

—Con Sergio hicimos La risa está servida, Aerorisas Argentinas, y Mi mujer se llama Mauricio, y la verdad que fueron éxitos todas las veces, es un placer, sí es la primera vez que trabajo con Pachu, es adorable.