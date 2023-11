Agostina Gianini estrena El espacio que ocupo

La ópera prima de Agostina Gianini, El espacio que ocupo, tendrá su estreno nacional y en nuestra ciudad este jueves. Por acá cuenta detalles de la propuesta que indaga ideas sobre ser mujer y mandatos a partir de registrar a su propia familia.

—¿Cómo fue encarar esta propuesta tan personal?

—Tenía ganas de trabajar con algo personal porque es cierto que lo personal es político y que no estoy hablando únicamente de mi familia. Sino que estoy hablando de una situación que atraviesa a la mayoría de las mujeres y a diferentes generaciones, en las cuales como que el mandato las atraviesa de distintas formas. En mi abuela se ve claramente y después las generaciones más jóvenes está más matizado, pero sigue estando presente.

—Hay mandatos que inevitablemente siguen presentes y mostrás en la película...

—Sí, incluso yo siento que ellas son espejos en los que yo miro. Entonces no es que yo estoy exenta de esos comentarios. Soy yo también, no son solo ellas hablando de lo que les está pasando en ese momento.

—Hay algo que a mí me gustó mucho, que más allá de lo que vos vas mostrando, que tiene que ver con lo natural que reciben la propuesta de ser registradas…

—Yo creo que a muchas personas no les iba a importar el cotidiano de mi vida, pero yo creo que sí tiene importancia y obviamente que en el conjunto de la película todo va teniendo una coherencia. Se van conectando tanto ese material de archivo de cuando era más chica, los comentarios, cómo se vuelve a repetir las mismas cosas.

—Tenías la necesidad de hacer tu ópera prima sobre estos temas, pero, ¿cuál fue el motor inicial que vos dijiste yo quiero ir por acá, hacer esta película?

—Yo creo que tiene que ver con mi acercamiento al feminismo y a la militancia feminista, que había algo de eso que me interpelaba y que quería contar y me parecía que esto. Domo lo personal es político, desde lo cotidiano iba a poder contar eso que me estaba interpelando, que me convocaba.

—Cuando empezaste a trabajar, ¿cuáles fueron los principales obstáculos con los que te encontraste?

—Lo que tiene la particularidad de esta película es un clima de intimidad, básicamente la que estoy filmando soy yo, o sea, no hay mucho equipo técnico. Y eso está en realidad, pero no sé si lo veo como una limitación.