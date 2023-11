Shakira admitió el fraude a Hacienda

Bomba: Shakira confirmó su fraude fiscal y acordó pagar una cifra millonaria para evitar ir a la cárcel.

Este lunes, la cantante se acercó hasta los tribunales y ante la Audiencia de Barcelona admitió que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014.

El juicio fue de pocos minutos, ya con el pacto consumado previamente, se notificó que se había llegado a un acuerdo de conformidad y la artista confirmó que lo aceptaba y dio las gracias al tribunal. De esta manera, Shakira arreglo tres años de cárcel y una multa de siete millones de euros para no ir a prisión. Además, aceptando los hechos se bajo la condena de ocho años y dos meses de cárcel de un primer momento.

Con esto se finalizan las negociaciones y los juicios, siendo este el motivo principal que tuvo la cantante para confirmar los hechos.

En un comunicado publicado por su equipo se expresó que se tomó la decisión por el desgaste y el tiempo, para poner el punto final a la exposición mediática y priorizar su carrera, su estabilidad y la de sus hijos.

Tal como se informó en el medio español El País, Shakira escribió: “Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. No es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”

“Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo”, dice la artista. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”.