Gloria Carrá confirmó su separación

Parece que el amor entre la cantante Gloria Carrá y el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, habría llegado a su fin.

Así lo confirmó la también actriz, quien estaba en pareja con el periodista desde el año 2020. “Estoy agradecida de cómo fue mi vida, de todo uno aprende. Estoy muy feliz de tener 52 años, es como si tuviera la libertad de los 20 pero a esta edad y con más sabiduría”, comentó en una entrevista reciente.

Sobre si existió un motivo en particular, Carrá no lo aclaró. Solo se delimitó a informar que estaba sola, que ellos no están más juntos y que esto era parte de la vida misma, que va pasando.

Ella actualmente está muy abocada a su reciente carrera como cantante y lleva adelante su proyecto Coronados de gloria. Él está al frente de la revista La Garganta Poderosa.