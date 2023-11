Milett Figueroa habló sobre la diferencia de edad que tiene con Marcelo Tinelli

En mayo de 2022, el conductor del Bailando anunciaba formalmente su separación con Guillermina Valdés, con quien estuvo en pareja por diez años y con quien comparte la paternidad de Lorenzo, el menor de los Tinelli.

Desde entonces, Marcelo siempre se encargó de llevar una vida alejada de los romances, o por lo menos de tratar que los mismos no se hagan públicos. Él, más que nadie, creía en mantener cierta parte de la vida familiar al margen de los medios.

Hasta que llegó la participante del Bailando Milett Figueroa, de quien, según cuenta, sintió un flechazo instantáneo. Sintió la necesidad de buscar y encontrar el número privado de la modelo para de alguna manera llamar su atención.

Y esos mensajes, sumado a las miradas fijas en el programa, delante de todos, hizo que se formara esta relación que tenemos actualmente.

Milett, durante en el programa de Fer Dente, tocó el tema de la diferencia de edad que existe entre Marcelo y ella. Él tiene 63 y ella 31, y dio su opinión sobre los años. “Ya a estas alturas del partido andar preguntando la edad a alguien, no sé, siento que no... A mí, la verdad que no me afecta... ni fu ni fa”, reveló la modelo oriunda de Perú.