Se complica el divorcio de Fátima Florez con Norberto Marcos

El presente de Fátima Florez viene bastante movido por las constantes presentaciones que hace su pareja actual, Javier Milei, a quien acompaña a todo tipo de actividad que él realiza.

Pero también su agenda personal viene complicada. Y se vuelve tediosa cuando se habla de su relación anterior, Norberto ­Marcos, con quien se está separando. Él, además, fue su productor en muchos de sus espectáculos teatrales.

Ana Rosenfeld es quien actualmente la está asesorando legalmente, y fue ella quien contó algunos detalles del proceso. “El diálogo entre las dos partes se rompió en la última mediación”, detalló la abogada.

La cuestión de fondo es que Fátima Florez le exigió, por medio de su letrada, que le presente una rendición de cuentas para poder corroborar los gastos que se realizaron con sus espectáculos, los costos y las inversiones.

Es por esto que la parte de Norberto Marcos decidió dejar de lado la mediación. Aunque la abogada de la comediante informó que la idea de ellas es tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes, sin tener que recurrir a un posible juicio. “Estamos tratando de ver si cerramos un capítulo extrajudicial. Y si no, por supuesto, será judicial”, afirmó la letrada.

Rosenfeld comentó que puede llegar a pasar que la parte Norberto Marcos pretenda esconder ciertas cuentas que son propiedad de Fátima. Pero, aunque ella lo piensa, espera en cierto modo que no sea así, por el afecto que le tiene a su expareja y productor.

La contraparte de Florez acusó a su abogada de llenarle la cabeza en contra de él, ante estas acusaciones, Rosenfeld declaró: “No, yo no hago nada en la cabeza de nadie nunca. Generalmente, soy una herramienta que se utiliza con conocimientos jurídicos. Me preguntan qué se puede y qué no se puede hacer jurídicamente y yo respondo”.