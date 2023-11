Las famosas, presentes en el balotaje

La diva de nuestro país, la señora conductora Mirtha Legrand, fue a votar luego del mediodía, y para ello estuvo acompañada de sus colaboradores, que no la dejan sola ni a sol ni a sombra.

Asimismo, la artista brindó emocionantes declaraciones sobre el sufragio en la entrevista que dio en Palermo, cuando se aprontaba a cumplir con su voto. Así declaró: “Me gusta este día para poder decidir y elegir el futuro de nuestro país”.

Por otro lado, ella estuvo en una institución educativa ubicada en Palermo, cercana a su domicilio. Lejos de ser una persona de pocas palabras, “La Chiqui” continuó: “Mi expectativa es que se calme el país, que vivamos en paz, que vivamos mejor todos”. También deseó que la situación del país se modifique y esbozó: “Que la gente no pase hambre, que la gente viva mejor. Que nosotros vivamos mejor, más armonioso, que nos queramos un poco más. Antes nos queríamos los argentinos”.

Vale mencionar que en la última emisión de su programa La Chiqui reflexionó sobre el momento electoral al recordar su primera vez en el sufragio: “Yo soy grande y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”. Luego culminó: “Yo soy muy argentina. Me gusta votar muchísimo, cumplir con mis obligaciones. Me visto adecuada para la hora, y me espera mucho periodismo. Siempre voto cerca de mi casa. Para mí es un día de fiesta votar. De toda la vida”.

Por otro lado, Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, llegó a votar acompañada por su actual esposo, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, y su hija en común llamada Ana.

Impecable y sonriente, Pampita saludó a todos los presentes para abocarse a cumplir con su cometido mientras su familia la apoyaba.

En relación a su look, estaba con una camisa blanca, un maquillaje muy tranquilo en el cual el labial era lo que más destacaba y un pantalón color caqui, que tenía el corte oxford. También se puso unas plataformas, para poder completar su outfit.

Por otro lado, la niña lucía un vestido con estampa en colores arena, sandalias al tono y un peinado con dos colitas.

Madre e hija fueron las protagonistas de una serie de postales que tomaron cuando la menor guardaba el sobre en la urna. Ya lo hicieron para las otras instancias electorales, que se suscitaron en lo que va del 2023.

Susana Giménez, firme y concisa

La conductora Susana Giménez está en el país desde hace unos días para poder asistir a los votos. Este domingo, pasadas las 16 horas, la mujer concurrió a una escuela para cumplir con su deber y allí afirmó ante la prensa que “tiene decidido su voto”.

También se hizo fotos cuando emitía el sobre en la urna. Por otro lado, saludó y habló con todos los presentes.

Luego declaró: “Estoy nerviosa, hoy es una elección diferente a las demás, muy decisiva. Espero que cada cual cumpla lo que desea y que no nos equivoquemos al votar, y sino, bueno, pasan cosas peores en el mundo, ayer se murió una chica en el recital de Taylor Swift”. Por otro lado, continuó: “Sí, estoy expectante como todos los argentinos, gane quien gane hay cosas que tienen cambiar, la gente no puede no tener cloaca en el 2023. Hoy es el día de la patria, veremos qué pasa”.

Moria Casán, entre la alegría y el amor

La vedette y actriz Moria Casán es la diva del país y se encuentra trabajando en el programa Bailando por un sueño, el certamen de danzas que es conducido por Marcelo Tinelli.

Por otro lado, la mujer transita una relación amorosa con Pato Galmarini, un político argentino que trabajó en muchas gestiones. Además, es el papá de Malena Galmarini, la funcionaria que se casó con Sergio Tomás Massa, uno de los candidatos a Presidente en esta elección dominical en la que se va a elegir al líder de la nación argentina por los próximos cuatro años.

En esta jornada eleccionaria, “La One”, como es llamada en el medio artístico, fue a almorzar junto a su pareja mientras se espera el escrutinio final.

En sus historias de Instagram, la diva subió una imagen en la que se los ve de sobremesa en un espacio al aire libre, donde disfrutan del día soleado pero también de la alegría de tener un momento en comunión.

También lucieron looks muy informales, con remeras, anteojos y gorras.