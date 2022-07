Air Supply vuelve a la Argentina

El dúo australiano Air Supply ofrecerá un concierto el 20 de octubre en el porteño teatro Gran Rex, en el que realizará un recorrido por sus clásicos y presentarán los temas de su último material.

“All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Every Woman in the World”, “Here I Am”, “Lost in Love”, “I Can't Let Go”, “Lonely Is the Night”, “I Can Wait Forever”, “Just as I Am” y “Goodbye”, son algunos de los temas que se destacan en su carrera. En tanto, los álbumes “Lost in Love”, “The One That You Love”, “Now & Forever” y “The Greatest Hits” vendieron más de 20 millones de copias.

Conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, el dúo celebró en 2015 sus 40 años de carrera.

Air Supply visita regularmente Argentina, donde tiene una legión de fans, pero no actúa aquí desde agosto de 2018. Las entradas ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir a través de www.ticketek.com.ar.