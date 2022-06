JAF: “Vivo esta vuelta a los escenarios con gran alegría”

Durante una entrevista con diario Hoy, el compositor y cantante JAF presenta el show que dará el 25 de junio, a las 20, en el Teatro Ópera, ubicado en la calle 58 entre 10 y 11.

—¿Qué materiales estás presentando?

—Los materiales que estoy presentando en esta serie de shows (3... 2... 1... 0... Riff) son los éxitos, las obras más conocidas de tres etapas fundamentales de la banda. Como primera medida, obras de los tres primeros discos En acción, Contenidos y Macadam, muy amados por los seguidores de la banda. Como segunda medida, varios temas del disco del que participo yo que es Riff VII (1985). Los discos que nombré son de principios de los 80. Y por último, algunas canciones también muy importantes, que son de la etapa donde se reúnen los muchachos en los 90 generando enormes canciones, como por ejemplo Que sea rock y En la ciudad del gran río, entre otros. Es un show de más o menos una hora y media de duración, haciendo este recorrido por las grandes canciones de la mítica banda de rock and roll Riff.

—¿Cómo vivís la vuelta a los escenarios después del momento pandémico?

—Luego de esos momentos tan particulares, la verdad es que vivo esta vuelta a los escenarios con gran alegría, no solamente yo sino todo mi equipo y toda la gente que trabaja en la industria (sonidistas, iluminadores, plomos, técnicos) que son los que trabajan para la puesta a punto de los escenarios para las bandas. Y por otro lado, también ver la alegría de los fanáticos que pueden ver en vivo a los artistas, sus bandas favoritas. Esto trae una reflexión muy concreta, que es que los fanáticos, aunque ya conocen las canciones, aunque las toquen porque sean músicos, extrañan lo que se produce en las actuaciones en vivo, de tipo presencial. Eso es algo que no funciona a través del contacto cibernético, del streaming. Hablo de la conexión y el intercambio energético que se produce cuando una persona está frente a la otra. De esa manera uno arriba del escenario puede emitir energía y recibir también la energía del espectador, del fanático. Se provoca un intercambio muy fuerte, que es el que todos los artistas queremos y buscamos apenas se leventó la cuarentena y volvió la posibilidad de que tanto teatros como pubs se llenaran de gente que quiere ver a su artista arriba del escenario y nosotros hacer lo que tanto amamos frente a nuestro público.

—¿Cuáles son las canciones que no pueden faltar en tu repertorio?

—En esta serie de shows con repertorio de Riff, un poco como comentaba antes, presento ante mis fanáticos y los fanáticos de la banda, canciones emblemáticas. Clásicos de la discografía de Riff que no pueden faltar son No detenga su motor, Macadam, Necesitamos más acción, Pantalla del mundo nuevo, Susy Cadillac, Ruedas de metal, canciones íconos en el rock and roll nacional indudablemente porque Riff fue una banda que supo ser número 1 y sigue estando en un lugar super alto en el consenso popular del rock and roll nacional. Yo tuve la gran suerte de colaborar con mis propias composiciones en Riff VII, que fue el único disco que grabé junto a ellos en octubre de 1985 y que para mí fue una gran oportunidad de que el público pudiera conocerme no solo como cantante y guitarrista sino también como autor y compositor. Allí están canciones como Ex-terminador, La espada sagrada, Elena X, temas que por supuesto no pueden faltar en el repertorio que estoy presentando en el Teatro Ópera de La Plata como así también en Rosario y Mar del Plata. Será un enorme placer tocar estos temas, porque amo estas canciones y porque incluso las tocaba antes de conocer a Riff.

La actualidad artística

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—En este momento estoy sumamente concentrado en la grabación final de temas nuevos, te adelanto que son 11 temas nuevos que van a conformar un disco 0km de este año 2022. Y lo voy a presentar el 14 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, volvemos a calle Corrientes. En mis redes y página @jafoficial tendrán todas las noticias y detalles de la gira y las presentaciones. Asi que estén atentos porque se van a llevar una sorpresa muy grande porque va a ser un disco bisagra en mi carrera. Nunca antes había grabado de esta manera, ni utilizado las herramientas para grabar de esta manera. Estoy muy contento con eso y mientras tanto me doy el gran gusto de poder realizar en el escenario junto con mis compañeros las canciones de los Riff y de esa manera estar en contacto con las fibras del rock nacional. Invito a mi público y al público en general que venga a ver 3..2..1..0.. Riff en el Ópera de La Plata, el sábado 25 porque va a haber una gran emoción de poder reencontrarnos con generaciones que aprecian o gustan conocer canciones que sonaron hace tanto tiempo atrás y que nos han acompañado durante tantos años en nuestras vidas.