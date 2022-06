Joel Kim Booster habla de su película Orgullo y seducción

Orgullo & seducción (el título original es Fire island), que está dirigida por Andrew Ahn (Spa night, Driveways) y cuenta con guión de Joel Kim Booster (Sunnyside), llegó recientemente a Star+ adaptando la clásica novela de Jane Austen (Orgullo y prejuicio). Localizada en un destino de vacaciones gay cerca de Long Island en Nueva York, la película es una comedia romántica moderna que muestra una mirada diversa y multicultural del mundo queer. Además de Kim Booster, en la película actúan Bowen Yang, Margaret Cho y Conrad Ricamora, entre otros. Diario Hoy habló en exclusiva con Kim Booster en el marco del estreno online.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte al entretenimiento?

—Probablemente fue una de las primeras cosas que supe cuando entendí que tenía que trabajar. Siempre me gustó ser el centro de atención y supe que con esto podía serlo, pero en realidad entendí que podía ser un trabajo cuando vi a mis 8 años en televisión All american girl, de Margaret Cho, me voló la cabeza el ver a alguien parecido a mí en TV. Fue un honor poder contar con ella en la película.

—¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la industria audiovisual?

—Para mí fue a través del stand up, lo hice durante muchos años, hasta que alguien me vio, se interesó en mi voz, me pidieron guiones, y estaba preparado para que ese momento llegara. Por eso tenés que estar listo, porque la oportunidad te llega en el momento indicado.

—¿Preferís trabajar más en un soporte que en otro?

—El stand up siempre va a ser mi primer amor, porque es lo más real que puedo hacer, solo, sin productores diciéndome qué hacer, es la mejor versión de mi arte, porque además tenés la inmediatez de la audiencia en ese momento.

—Leí que viste Clueless (Ni idea) y que eras fanático de Jane Austen, pero, ¿qué otras influencias tuviste a la hora de escribir el guión de Orgullo y prejuicio?

—Para ser honesto, la película de Amy Heckerling que adapta a Emma, de Jane Austen, la vi cientos de cientos de veces cuando era más joven, principalmente por cómo trae una historia del pasado al Beverly Hills actual.

—¿Cómo mezclaste todo en la película y poniendo tu propia voz?

—Fue fácil, como también encarnar un personaje tan cercano a mí, con mis amigos, así que fue sencillo poner todo en la película, haciendo algo basado en mi propia creación. Para esta película fue muy fácil.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar a Noah?

—Su confianza, yo cuando llego a una fiesta soy mucho más reservado, pero él es más valiente y con más confianza.

—Él no teme decirle a los demás lo que piensa…

—Exacto.

—¿Cómo eran las jornadas de grabación?

—Fueron maravillosas, es la primera película que hago y la hice con amigos, así que pone la vara muy alta para otras propuestas. La escena con la lluvia fue desafiante, hacía mucho frío, de hecho mi temperatura no se registraba en el termómetro, pero fue muy divertido todo excepto eso.

—¿Qué otro personaje te gusta de la película?

—El que más me divirtió escribir, y después trabajar en el set con Tomas Matos, fue el de Keegan, y el de Luje, también que encarnó Matt Rogers, muchas escenas tontas y divertidas, de hecho tienen las líneas más divertidas.

—¿Cómo te sentís con el estreno mundial de la película?

—Estoy sobrepasado, porque todo empezó hace muchos años con una pequeña idea en un guión, que nadie quería hacer, así que ahora estar en todo el mundo, ni siquiera sabiendo cuánta gente la verá en todo el mundo, es increíble.

—¿Estás trabajando en alguna nueva adaptación?

—Creo que lo próximo será original, me divertí adaptando Orgullo y prejuicio, pero dejaré a Austen para encarar historias propias y nuevas.