Alana de la Garza: “Soy afortunada por actuar”

Alana de la Garza protagoniza FBI, serie de Universal Channel TV que estrena nueva temporada. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la actriz, quien encarna a Isobel, un personaje poderoso.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Crecí en El Paso, Texas, no iba al cine, ni estaba involucrada en nada artístico, y comencé a hacer participaciones en shows de peluquería, donde me pagaban por cortarme o hacerme peinados, modelar. Pensé que podía con el dinero pagarme la educación, después hice publicidades y ahí pensé que quería hacer eso para vivir, y por eso me formé, mi madre me incentivó para que lo haga. En Nueva York participé en una soap opera, que me dio un ejercicio increíble. Pero volviendo a la pregunta, no era algo que soñaba desde pequeña.

—¿Fue muy complicado hacerte un camino en la industria?

—Cuando sos actriz muchos pueden creer que empezás de la nada, pero lo cierto es que hay mucho trabajo y esfuerzo, y tenés que tener suerte, pero luchar para que aparezca.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Isobel?

—Amo interpretar a Isobel, es alguien sin sentido, es la jefa, no da marcha atrás con sus decisiones, y aun al retar a alguien lo hace. Además tiene otro lado, que no siempre, pero cuando lo descubren es muy

divertido.

—¿Aprendiste algo sobre el FBI y sus procedimientos en la serie?

—Sí, no solo en los diálogos, y cómo se dicen las cosas, sino cómo trabaja cada departamento, soy una afortunada porque aprendo constantemente, es una suerte hacer una serie de crímenes. Y hay veces que tengo respuestas cuando veo noticias. Lo que no hice fue aprender a utilizar un arma.

—Fuiste una villana de comic, investigadora, heroína, ¿cómo continuará todo?

—Amo lo que hago, y parte de la diversión es ser alguien cuando no lo eres, no tengo un personaje que me gustaría hacer, creo que soy afortunada por actuar y me encantaría seguir actuando.

—¿Te gusta que cada vez haya más mujeres protagonistas fuertes en la televisión?

—Interpretar estos personajes es muy importante para mí, porque tengo una hija y quiero que vea estos roles. Son tantas mujeres fuertes en la televisión, y es importante que existan para que mi hija, sus amigas, e incluso hombres puedan admirarlas y observar que existan.

—Si tuvieras que darle una razón a los espectadores para que vean el programa, ¿cuál sería el motivo?

—Les diría que estarán entretenidos, pero creo que es un viaje de acción, excitación, emocionalidad, como muchas películas que viste, pero es interesante que por un rato salís de la realidad y te sumergís en el show y podés dialogar con tu familia sobre qué pasó en el episodio y sacar tus conclusiones y deducciones.