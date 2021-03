Lo primero para Yas

La joven y talentosa artista oriunda de Villa Maria, Yas Gagliardi, presentó un nuevo éxito titulado Lo primero. “Es una balada, un género que me encanta desde chica y me identifico mucho, cuando mi productor me la mostró, desde un primer momento me encantó el mensaje que transmitía, su melodía, y la manera en la que uno puede jugar con su voz”, dice Gagliardi sobre su tema.

La cantante, con su disco Indeleble, tuvo varios lanzamientos en 2020, por lo que la pandemia no fue un obstáculo, al contrario. “La experiencia de grabar Lo primero fue muy linda, rodamos este videoclip en un estudio y su creador fue Diego Peskins. Buscamos distintos personajes y a su vez contar una historia de amor desde

diferentes lugares, con un vestuario hermoso al igual que las escenografías. Fue una jornada bastante extensa pero le pusimos todo el amor para que a la gente le guste y disfrute el video”, afirmó