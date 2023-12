Alana Lliteras: “Siempre puedes cumplir grandes cosas y seguir luchando por tus sueños”

La joven conductora e influencer mexicana, Alana Lliteras, es la gran ganadora de la segunda edición de Top Chef VIP, de Telemundo Internacional, la competencia culinaria que batió récords de audiencia en América Latina. Con ella hablamos para conocer más detalles de su triunfo y participación en el programa.

―La cocina ha signado tu carrera, ¿cómo fue volver en esta temporada a Top Chef? ¿Por qué decidiste sumarte?

―Le tengo un cariño enorme. Gracias a la cocina fue como que mi vida tuvo un giro enorme y gracias a eso me llegaron muchas otras oportunidades también laborales. Y pues siempre la tenía ese amor, ese cariño a la cocina, pero honestamente yo no pensaba regresar nuevamente a la cocina de una manera... así, en una competencia o de manera otra vez tan profesional. Yo estaba en un punto de mi vida en el que estaba estudiando artes escénicas, actuación, preparándome en eso. Estaba trabajando como conductora en un programa, entonces, pues, no tenía tiempo ni para cocinarme y en eso llega a mi vida la propuesta de participar en Top Chef. Y yo había dicho como que no, yo no regreso a un reality de cocina, ya con eso estuvo bien, ya terminé con eso, me gusta, pero ahorita estoy enfocada en otras cosas. Pero cuando me llega la propuesta, no sé, tuve una corazonada que me decía sí, este proyecto es para ti. Entonces como que dije ok. Significaba tomar esta decisión, un cambio muy grande en mi vida porque era dejar muchas cosas que estaba teniendo estable en ese momento de mi vida, como, por ejemplo, mi trabajo. Y dije, no sé por qué, algo me dijo arriésgate, cambia todo y acepté. Fui y definitivamente fue una experiencia increíble que no me arrepiento por nada.

―Y acá estamos, ganadora absoluta, pero contame un poco también, ¿cómo fue volver a un set de este tipo de formatos? Vos eras muy pequeña cuando participaste de MasterChef, ¿qué diferencias notaste sobre todo en la competencia?

―Es raro. Pero, claro, regresar a un formato de televisión así de competencia en un reality de cocina... hay mucha presión, mucha atención y es raro. Pero me di cuenta que a mis 12 años me sentía más segura de mí misma que ahorita a mis 19 cuando entré a Top Chef. Me sentía superinsegura. Es que soy muy pequeña, todos son mucho más grandes, que yo hace mucho no cocino, nunca he tomado clases. Yo decía cómo a mis 12 años era más sobrepuesta, confiaba más en mí realmente. Ahí es cuando te das cuenta como hay muchas cosas de la vida de la sociedad, que sí te pueden ir aceptando en eso. Agradezco muchísimo el haber entrado a Top Chef porque siento que justo fue algo que me hizo darme cuenta, algo que no estaba bien. Que era eso, que no confiaba tanto en mí, que tenía varias inseguridades y que estando en el reality me ayudó a quitarlas por completo. Yo creo que el aprendizaje personal que más me llevé es a confiar más en mí, a no ser tan insegura, sobre todo a mi edad. Siempre me ha pasado que yo empecé a trabajar desde muy pequeña, entonces generalmente estoy acostumbrada a ser la más pequeña del grupo en los trabajos que tengo. Eso, creo que hasta cierto punto había sido algo que siempre me cohibía, y entonces me aprendí a que no, que la edad es un número y que no importa si eres pequeña grande, puedes siempre cumplir grandes cosas y seguir luchando por tus sueños.

―Es muy importante esto que decís, sobre todo de cómo la sociedad con determinados mensajes nos puede afectar, contamos un poco, ¿cómo vivís la exposición?

―Yo creo que el qué dirán, sobre todo, que es algo que, pues, de cierta manera en algún punto afecta mi vida, que se hizo pública. Pero a los 12 años, cuando entré a este reality de cocina, pues entré porque me gustaba cocinar realmente, no tenía ni redes sociales, o sea, yo no me imaginaba. Ah, bueno, la gente me va a empezar a conocer, entonces después el reality fue como el okay, la gente me conoce, en la calle la gente sabe quién soy. Y cuando las personas te conocen, pues todo lo que hagas bien o mal, eres como un punto de crítica, y tienes que aprender a lidiar con eso. Gracias a Dios, por ejemplo, los comentarios de hate es algo que no me afecta, porque estoy acostumbrada desde muy pequeña, y tuve que lidiar siempre porque me han atacado muchísimo, entonces actualmente eso no me afecta. Pero sí fue como que de un día para otro, pues el saber que toda mi vida es pública, estoy consciente de ello y así como tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas. Es cuestión de aprender a manejarlas y sobre todo como llevarlo a un lado positivo. Es algo que a mí me ha motivado mucho, pero siempre he tratado como de hacer algo bueno, tratar de dar siempre un mensaje positivo a las personas y enfocarme en lo bonito.