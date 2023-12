La separación de Cecilia Milone y Nito Artaza

El político y humorista Nito Artaza está casado con Cecilia Milone desde hace seis años, pero ahora transitan una crisis matrimonial que llegaría a una separación definitiva. Esta información fue brindada por Ángel de Brito en LAM y los calificó como una pareja tóxica.

Ahora, el actor se enfoca en Lo mejor de Nito y Cherrutti, una obra que hacen a dueto para festejar los treinta años que llevan sobre los escenarios. La obra se hará en Punta del Este, en Paraguay y en la calle Corrientes.

Sobre su verano, Cecilia Milone aceptó estar en una comedia de Manuel González Gil que habla de las mujeres del siglo XX y es por eso que van a estar separados en este verano 2024, trabajarán en plena temporada.

Nito Artaza supo decir sobre los rumores de crisis: “Se hizo una sobredimensión de una discusión. Las discusiones con Cecilia son fuertes. Fue un error mío porque ella es un amor, Cecilia es todo lo que está bien. Por ejemplo, yo puedo mirar una chica, y decir mirá, qué linda chica y Cecilia no dice nada, pero yo me olvido un aniversario, y duermo afuera”. Estos dichos lo dieron en un móvil en Intrusos.

Costa, por su parte, que es amiga de ambos, afirmó: “Cuando a ella le duele algo, no habla. Es mentira que se hayan revoleado cosas. Mi tarea es estar al lado de ella y que la respeten, si no se la va a ver conmigo. Una crea en su corazón una pareja y después la realidad es otra. Ella no se fue de la casa. Están en un momento complicado, pero no se odian”.

La situación está complicada y Ángel de Brito asumió: “Otra vez están al borde de la separación y el divorcio. A él se lo vio solo ayer en un evento y ella estuvo sola el fin de semana en el Martín Fierro de la Moda, impecable”.