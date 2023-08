Alanis Guillén: “Juma fue una pasión loca”

Sin dudas, uno de los grandes sucesos televisivos de este año fue la telenovela Pantanal, remake del clásico creado por Benedito Ruy Barbosa. En la propuesta, Alanis Guillén es Juma, una joven que al sentirse amenazada se transforma en jaguar. En esta nota exclusiva, Guillén revela secretos de la novela que, si bien concluyó en Telefe, se encuentra completa en Paramount+.

La primera versión de Pantanal fue producida por la hoy inexistente Rede Manchete y sorprendió por su mezcla de géneros y su capacidad para reflejar la lucha de clases sociales en el Brasil profundo. En esta oportunidad, la señal Globo es quien se encargó de traer al siglo XXI esta apasionante historia de amor, venganza y transformación, además de un potente mensaje ecológico.

—Cuando surgió la posibilidad de participar en esta nueva versión de la historia de Pantanal, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente?

—Se me ocurrieron muchas cosas, la primera fue poder contar una historia que retratase ese Brasil profundo, esa región y ese bioma que es el pantanal. Además de volver a contar una historia que todavía está muy viva en los corazones y en la imaginación del público, que reverberó de una forma tan intensa y hermosa en toda una generación.

—Algunos de los protagonistas de esta propuesta son muy jóvenes, como vos, pero ¿habías visto la versión anterior?

—No la había visto, soy de 1998. No había oído hablar de ella, ni sabía lo grande que era Pantanal. Solo me enteré cuando anunciaron la posibilidad de hacer el remake. Entonces la gente empezó a hablarme de ella y a revivir los recuerdos de cómo era la telenovela en aquella época. Fue mi primer contacto con la telenovela.

—¿Te gustó el personaje que te dieron o hubieras preferido otro?

—Vi algunas escenas después, primero me llegó el texto y me enamoré de la historia y de todos los personajes. Juma fue una pasión loca, ni siquiera estaba segura de que lo haría, pero ya empecé una relación muy estrecha con ella, de entendimiento, de intercambio, de buceo, de investigación. Creo que todos los personajes son muy maravillosos, los haría todos, pero estaba y sigo estando muy contenta con Juma.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje y qué no?

—Lo que más me gusta es su naturaleza: esta mujer salvaje, que se respeta a sí misma y respeta sus deseos y anhelos. No tiene el filtro de la sociedad, dice lo que piensa, hace lo que quiere y si no te conviene es tu problema. Tiene una visión del mundo muy suya, muy primitiva, genuina, instintiva. Sobre sus defectos, he llegado a amar incluso sus defectos. Tal vez algunas pequeñas cosas en la relación amorosa, los celos, la posesividad. Pero incluso eso aprendí a justificarlo, porque su arrebato... las herramientas que tenía para lidiar con el amor eran esas. Pero era maravillosa, hasta el día de hoy estoy enamorado de ella.

—La telenovela es un fenómeno en Argentina, ¿qué opinás de la buena repercusión que está teniendo?

—Me parece genial, me alegré mucho cuando supe que se iba a emitir allí. Tengo muchos conocidos en Argentina y es muy bonito que vuelva. Tenía curiosidad por saber cómo seríamos recibidos por ellos, cómo pegaría la telenovela y cuál sería la relación con Pantanal. Y me alegró que la telenovela llegara al corazón de todos y que generara catarsis. Creo que eso es lo más importante.

—Ahora vamos a soñar: si tuvieras la oportunidad de elegir otra telenovela clásica de Globo, la señal que produjo la nueva versión de Pantanal para rehacerla, ¿cuál te gustaría?

—Me encantaría, si tuviera la oportunidad, poder hacer un Roque Santeiro o un Tieta. Creo que a todo el mundo le encantaría también.