Sigue siendo delicado el estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna lleva tres meses de internación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y hace dos días, luego de algunas semanas de mejorías y avances, tuvo que volver a ingresar a cuidados intensivos. Según lo que se conoció durante la tarde del jueves, ella estaba haciendo trabajos y rehabilitación kinesiológica cuando tuvieron que ingresarla. Si bien durante la jornada de ayer se comentó que tendría que ser intubada nuevamente, por la tarde se supo que no. Quien dio esta información fue la conductora Florencia de la V, quien expresó: “Perdón, pero me acaban de mandar un mensaje sobre la salud de Silvina Luna. Se están diciendo muchas cosas en la televisión y me quieren aclarar esto. Me dijeron que lo del brazo con una infección es por los catéter. Ella está consciente, está muy bien de ánimo, habla, no está intubada”. Sumado a ello, quien agregó información fue su compañero de piso Guido Záffora, quien dijo haber estado en conversación con el abogado personal de Silvina y que este le había expresado: “Me dijo lo mismo que te dijeron a vos. Me dijo que su salud se va a transitar así, con bajos y altos, y los bajos son preocupantes”. Luego, Florencia volvió a tomar la palabra y cerró: “Ella sigue en nuestras oraciones hasta que se mejore. Me da paz saber eso, gracias a la persona que me escribió, que es de su círculo. Trato de ser cautelosa, lo digo porque confío en esta fuente, esto que me pasaron es de una fuente muy cercana. Me aclararon que ella está consciente, muy bien de ánimo”.

En medio de todo este panorama, fue Ximena Capristo, amiga personal de Silvina, quien a través de Instagram compartió un conmovedor mensaje. Allí escribió: “Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición, y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”. Para finalizar, dijo dos palabras necesarias en medio de esta situación: “Fuerza y fe”. Vale señalar que, apenas dos días antes, quien había prendido las alarmas mostrándose muy cauteloso respecto a la salud de Silvina fue Gustavo Conti, otro amigo suyo. Él había dicho: “Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso. No está bueno y la está pasando como el orto, perdón la expresión”. Y también: “Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada... No está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco”.

Vale recordar que la modelo atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el año 2011. Luego de ellas, Silvina empezó a tener serios inconvenientes en su salud, cada vez más seguido hasta que hizo una hipercalcemia que derivó en la falla de sus riñones. Por ello es que se encuentra a la espera de un trasplante. Pero para poder acceder a este, tiene que estar en óptimo estado de salud. Hasta su internación estaba realizándose semanalmente diálisis. También, al momento de ser reingresada a terapia intensiva se había informado lo siguiente: “Fue muy difícil que su cuerpo pudiera responder al hecho de trabajar con una kinesióloga, entonces decidieron, para tener mejor cuidado, regresarla a terapia intensiva. Ella está delgadísima, está comiendo muy poco. No está intubada, pero está con suero. Los médicos apostaban a que pudiera avanzar de a poco con todos los tratamientos. Había comenzado a comer procesado, pero ya no”. Además, se informó que seguirá sin poder recibir visitas, tal como viene siendo desde hace un buen tiempo. Durante todos estos meses quien no se ha despegado ni un minuto de su lado es su hermano, que siempre se ha mostrado muy agradecido con las distintas muestras de cariño y cadena de oraciones que le han hecho llegar a Silvina.