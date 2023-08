Volvieron a internar a Silvina Luna en terapia intensiva

Durante la jornada de ayer, pasado el mediodía, se conoció la noticia de que Silvina Luna había ingresado nuevamente a terapia intensiva, luego de semanas de leves pero importantes mejorías y de estar en sala común. Fue la periodista Andrea Taboada quien informó: “Lamentablemente, hoy a las 9.40 de la mañana Silvina Luna volvió a terapia intensiva”. Ella señaló que se encontraba realizando ejercicios de kinesiología para poder ir recuperando de a poco su actividad física y su fuerza muscular. Y dijo al respecto: “Fue muy difícil que su cuerpo pudiera responder al hecho de trabajar con una kinesióloga, entonces decidieron, para tener mejor cuidado, regresarla a terapia intensiva”.

Además de ello, también se informó que por ahora no está intubada y que, de momento, tampoco podrá recibir visitas. Por último, la periodista agregó: “Ella está delgadísima, está comiendo muy poco. No está intubada, pero está con suero. Los médicos apostaban a que pudiera avanzar de a poco con todos los tratamientos. Había comenzado a comer procesados, pero ya no”.

Vale señalar que la modelo atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el año 2011. Luego de las cirugías, Silvina empezó a tener serios inconvenientes en su salud cada vez más seguido, hasta que hizo una hipercalcemia que derivó en la falla de sus riñones. Por ello es que se encuentra a la espera de un trasplante, pero para poder acceder a ello, tiene que estar en óptimo estado de salud. Hasta su internación estaba realizándose semanalmente diálisis. Luego de estar muy grave, de hecho se realizó una extensa cadena de oraciones entre sus seguidores, familiares y gran parte del ambiente de la televisión pidiendo por su vida; ella empezó a tener leves mejorías, por ello empezaba a reinar el optimismo.

Cabe señalar que hace apenas dos días quien se expresó al respecto fue su amigo Gustavo Conti, quien señaló que, si bien Silvina estaba mejor, había que ser muy cautelosos porque el cuadro seguía siendo muy delicado. Expresó: “Está recuperándose ¡muuuuy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, perdón por la expresión (...). No está bárbara. Está hecha mierda, la está pasando como el orto, está luchando por su vida todos los días un poco. Está un poquitito mejor. Pero está muy lejos de ser la Silvina de antes. ¡Muy lejos! Todavía no ve la luz al final del túnel”.

Además, se ­conoció que el doctor Aníbal Lotocki apeló su inhabilitación para ejercer la medicina, hasta tanto quede firme o no la condena que ya pesa sobre él.