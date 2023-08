Las musas norteamericanas de los años 80

Considerada como un hito del erotismo, Sharon Stone em­pezó su carrera como modelo profesional y de alta costura para después comenzar a dar sus primeros pasos en la pasarela. Luego estudió arte en la universidad y se entregó a hacer pequeños filmes hasta que llegó la propuesta de Bajos instintos, donde hacía de una mujer escritora cuyo amante es asesinado con un picahielo y se transformó en una de las actrices más buscadas. La película fue un éxito, al igual que las escenas subidas de tono que emprendió. La más recordada es aquella que la muestra sentada siendo indagada por un joven Michael Douglas que interpretaba a un detective para luego abrir las piernas mientras daba una respuesta certera y la cámara mostraba la ausencia de ropa interior.

Así comenzó a acaparar la atención de todos los medios gráficos para luego convertirse en una musa para todos. Estaba casada y fue adoptando tres hijos a lo largo de su vida. Sin embargo, la salud le traería una mala pasada debido a que tuvo un derrame cerebral que le dejo secuelas pequeñas pero de las que igual debió recuperarse hasta volver a la normalidad. Ahora debe tener cuidados estrictos y tomar medicaciones para llevar una vida sin sobresaltos.

Como no todo lo que brilla es oro, si bien la película la catapultó al éxito, luego tuvo severos problemas debido a que sólo la tildaban de sexy mientras ella quería probar otros roles. En una industria severa y cruel, ser linda y exitosa podría ser una suerte de peligro del que la mujer pudo salir con creces. También iba a formar parte de la segunda pero debió pelear con su director hasta llegar a acuerdos.

Hoy hace roles más chicos, esta más en su casa y abocada a la maternidad de sus hijos que estudian entre la universidad y la escuela secundaria. Asimismo, probó suerte como productora de filmes independientes y le fue muy bien. Hoy está a cargo de documentales y series que saldrán a luz de forma reciente.

Kim Basinger, la musa infinita

Nacida en Georgia, Kim Basinger es una modelo y actriz que trabajó en un filme como las chicas de James Bond y también trabajó en piezas pequeñas como actriz. Asimismo, fue la modelo de la revista Playboy por mucho tiempo y en varias ediciones. Fue convertida en una diva total y considerada como la sucesora de las reinas de los años 70. El éxito rotundo llegó gracias a la actuación con otro galán como lo es Mickey Rourke en el filme Nueve semanas y media, donde hacía un sensual striptease y así realizó escenas de desnudo y sadomasoquismo.

El director fue el responsable de instalar una aspereza entre los protagonistas para que pudieran dar lo mejor de sí mismos. El realizador fue Adrian Lyne, que cortaba las escenas cuando Kim debía hablar, y además la ayudaba en una posición incómoda. La chica no estaba cómoda pero dio lo mejor de sí misma e hizo que se terminara todo rápido para ella. Las emociones las pudieron controlar y el filme fue una entrega excelente.

Luego del éxito del filme, la mujer dio a conocer un romance, un noviazgo y posterior casamiento con su amor de toda la vida, el actor Alec Baldwin. Tras esto, le dieron la bienvenida a Ireland, la única hija en común. Todo marchaba sobre ruedas pero luego de casi dos décadas juntos, se terminó de malos modos con una pelea extrema entre padre e hija.

Una diva rubia e inocente

Nacida en el seno de una familia de artistas puesto a que su padre era Tippi Hedren, Melanie Griffith empezó como modelo, luego fue actriz y a sus 14 años estaba enamorada de Don Johnson, que la seducía como nunca lo había hecho antes. También trabajaba en cine, y la belleza de ambos era una bomba explosiva. Luego se separaron para volverse a encontrar cuando todavía no tenía 20 años, pero después ­volvieron a pasar por el altar para separarse y reencontrarse pasados los años.

Tiempo después estuvieron en diferentes gestiones porque ella se casó con el director Steven Bauer que le dio a su primer hijo en 1981. Allí estuvieron muy poco juntos para luego separarse. Esta ruptura la hizo recaer en el alcohol y en las drogas para lo que fue internada en un centro de rehabilitación para poder continuar con su vida. La belleza y la inocencia de esta diva del cine estaba dejando a todos los directores con la boca entreabierta, y así fue que protagonizó Algo salvaje, Lunes tormentoso y Secretaria ejecutiva, entre otros.

Asimismo, por los años 80 había entrado en un raid de fiestas y consumo de estupefacientes que la llevó a estar ebria cuando filmaba Secretaria ejecutiva, por lo que debió pagar una multa de 80.000 dólares por el alquiler del estudio. Luego entró a un centro de rehabilitación pero después se volvería a repetir para el 2000 y el 2009 dando cuenta que la estabilidad de Melanie estaba pendiendo de un hilo, pero todo volvió a solucionarse después que buscó ayuda.

Asimismo, volvió a rehabilitarse y conoció a su otro amor, Antonio Banderas. Recordemos que con Don tuvo a su hija Dakota y con el español a Stella. Luego de 20 años se separaron en excelentes términos. Ahora se borró el tatuaje que se había hecho en honor a su esposo del Viejo Continente, pero también está abocada a trabajar en su bienestar, se retiró del modelaje y de la actuación y tiene una existencia muy de bajo perfil.

Otras bellezas eternas

Mientras era actriz, Kim Catrall hacía pocos roles en la televisión pero en cine siempre era elegida para trabajos más grandes. Su éxito llegó con la serie Sex and the city, donde daba cuenta de una mujer rubia que trabaja con éxito, vivía experiencias con sus amigas y fueron un icono en los 90 con más de diez temporadas, dos películas y una secuela actual de la que no quiso formar parte. En sus inicios, la mujer ya tenía más de una década en Hollywood y trabajó con creces en Academia de policía y Rescate en el Barrio Chino. Asimismo también representaba personajes en comerciales, entre otros.

Por su parte, Bo Derek estaba casada con un cineasta, era modelo e hizo una película donde corría en una playa mostrándose en malla con un éxito rotundo que la llevó a la fama. Todo cambió de la noche a la mañana siendo un éxito, los contratos llovieron y era un placer. Con los años, la mujer envejeció y se retiró. Su esposo dejó este mundo, por lo que se mudó con su hermana y los sobrinos.

Otro éxito estuvo dado por Michelle Pfeiffer, que triunfó con su belleza y su talento. Con esfuerzo y perseverancia hizo un trabajo excel­so con los títulos Scarface, Relaciones peligrosas, entre otros.