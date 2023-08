Chano fue procesado por abuso sexual agravado

Santiago "Chano" Moreno Charpentier, lider de Tan Bionica, fue procesado por abuso sexual agravado luego de que se reabriera la causa que inició con la denuncia de su ex pareja, la cantante Militta Bora.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo de Luis Alberto Schelgel, ordenó el procesamiento que es sin prision preventiva aunque con un embargo de 704.700 pesos. Cabe destacar, que la Cámara del Crimen podría apelar.

Todo surge a raiz de la denuncia de Militta Bora en 2018, quien fue pareja del músico en 2016. Dos años mas tarde, ella fue a la Oficina de Violencia Doméstica y junto a sus abogados realizó una denuncia penal.

Según su relato, sufrió violación y maltrato en la casa de Charpentier en el barrio de Saavedra. "Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol” afirmó la denunciante. Además, agregó: "Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que ‘no’. Hubo un hecho de violación”.

Lo cierto es que la causa se habia cerrado, pero fue reabierta porque Bora no fue llamada a declarar en ninguna instancia. Esto fue descubierto cuando llegó a Casacion, donde entendieron que habían sido "vulnerados todos los derechos de la víctima", tal como indicó el abogado Roberto Casorla Yaletal en el programa A la Tarde (América).