Las reglas de Eva Mendes y Ryan Gosling

Reconocidos por ser actores famosos de Hollywood, Ryan Gosling y Eva Mendes son los padres de Esmeralda y Amada. Como viven expuestos a los medios de comunicación, la pareja tomó decisiones en pos de cuidar a sus hijas para que vivan sus vidas de la forma más anónima posible. Es por ello que la actriz de Rápido y furioso publicó un video en sus redes sociales donde da cuenta de una entrevista donde habla de los procesos en donde educa a sus hijas con una clara condición: “Cuando mis hijas me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a internet, las redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi”. Asimismo, aclaró: “Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan”.

Por otro lado, cuando fue indagada al respecto, la mujer dijo que consideraba que era peligroso: “Sí, es cierto, pero en mi casa las niñas no tienen acceso a Internet. Es demasiado peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia de conducir (etc.) no está permitido para los niños, Internet cae bajo esa categoría para mí. Especialmente las redes sociales. Tendré que ver a dónde va, por ahora, los estoy observando y manteniéndome al día con la investigación sobre cómo las redes sociales pueden afectar el cerebro de un niño. Lo estoy tomando etapa por etapa”. Si bien no las dejan usar las redes, las pequeñas si tienen acceso a usar los aparatos electrónicos. “Dejo que mis hijas usen el iPad para hacer películas y ver películas que he descargado”, comentó la actriz, “pero no tengo acceso a internet en el iPad”.

Con recelo y mucho cuidado, la pareja mantiene a sus hijas por fuera de la vida pública.

Asimismo la otra pareja que también mantiene esta estructura de los usos de las redes sociales es la del actor Mathew McConaughey y su esposa Camila Alves McConaughey, que le dieron permiso a su hijo mayor, Levi, para que pudiera abrir su propia cuenta de Instagram.

Por su parte, el padre afirmó: “Él sabe quién es y sabe adónde va. Tiene una gran historia que contar y ­compartir”.