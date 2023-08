Adiós a William Friedkin

A los 87 años falleció el realizador, productor y guionista William Friedkin. Ganador del premio Óscar en 1971 por su trabajo tras las cámaras en 1971, volvió a recibir una nominación en 1974 por su dirección de El exorcista.

Realizador de producciones icónicas como Cruising, con Al Pacino, Vivir y morir en Los Ángeles y la primera versión de The boys in the band, su cine se caracterizó por una manera clásica de narrar a la vez de lograr impacto en la taquilla comercial.

En 2019, el documental Leap of faith: William Friedkin on The exorcist reveló el detrás de escena de la exitosa película que sigue atemorizando a generaciones.