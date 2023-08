Los misterios alrededor de Marcela Basteri

De forma reciente, el cantante y compositor Luis Miguel publicó una imagen que lo muestra junto a su mamá Marcela Basteri, que supo desaparecer hace unas décadas en circunstancias muy extrañas. La postal revela un tiempo de felicidad donde todo era diversión puesto a que recién empezaba sus primeros pasos en la carrera artística que lo convirtió en una estrella internacional.

Asimismo el hermano del astro respondió a la fotografía dando cuenta lo que extrañan a la mujer: “Eres el mejor ejemplo de bondad y entrega, eres dulzura, cariño, amor y sin temor a equivocarme puedo decir que has sido la mejor madre del mundo”.

Es más, cuando corría el 2018, la plataforma Netflix presentó un guion que daba cuenta de una serie biográfica que mostraba la vida del cantante, quien también colaboró en la redacción. Por su parte, los seguidores estaban muy interesados en saber cuáles fueron los sucesos que terminaron con la existencia de la madre de tres hijos. Asimismo recorrió otras aristas como sus vicios, las adicciones, los amores, la paternidad, la relación con su progenitor que también era su padre y mánager.

Cuando Luis Miguel y sus hermanos estaban adentrándose en la primera juventud, su mamá desapareció y nunca se supo qué había sido de su vida. Además, todos estaban reconociéndole que debía poner énfasis en la búsqueda de su señora madre, que de un día para otro no tuvo más participación en su vida.

Por otro lado, su padre continuó trabajando a su lado hasta que Luismi dijo que era suficiente y dejó de lado al hombre para buscar un representante de origen argentino que fue su amigo y confidente. Esta relación laboral lo llevó a estar muy contenido en relación a cómo transitó su problema de oído, grabó más discos e hizo giras internacionales por todo el globo terráqueo. Asimismo tuvo relaciones amorosas y se ha convertido en padre de tres hijos Michelle, Miguel y Daniel. La mayor es fruto de su amor de la adolescencia con Stephanie Salas mientras que los otros dos nacieron con el matrimonio junto a Aracely Arambula.

Las teorías alrededor de una mujer maltratada

La desaparición física de Marcela Basteri tuvo sus polémicas. Sucede que la mujer hacía los vestuarios de su hijo mientras que su esposo estaba a cargo de la enseñanza musical, de ser el mánager y ayudarlo en todo lo relacionado a su formación. La pareja estaba muy unida desde hace años, pero como no todo lo que brilla es oro, los hechos demostraron que tenía una rutina de maltrato severo. Es decir, el padre de la familia sometía a su mujer a una violencia cotidiana de insultos y golpes. También a sus hijos, sobre todo al mayor, a quien explotaba para que rindiera más, aprendiera las canciones y fuera la principal fuente de sustento.

Es por eso que cuando desapareció, las autoridades y la prensa especializada hizo toda una serie de hipótesis sobre cuál fue el destino final de la mujer. La primera que salió a la luz fue que el hombre habría asesinado a su esposa y así también lo dejaron entrever en la temporada de la serie sobre el astro. Asimismo los escritores lo describieron como un violento sin escrúpulos y quizá podría haber sido capaz de cometer un femicidio.

La corriente fue confirmada por el actor mexicano que ya falleció de nombre Andrés García que le confirmó una de las peores noticias: “Tú ya eres mayor de edad, tu padre no te ha devuelto tu dinero e, incluso, quiere matar a tu mamá. Ya se lo pidió al jefe de la Policía de la Ciudad de México y a mí. Así que cuida a tu mamá”. Esto fue revelado en una entrevista a la televisión azteca y luego publicado en un medio de alcance internacional.

Por otro lado, también se dijo que fue asesinada por narcotraficantes. Es decir, el hermano de Luis Rey, el papá de Luis Miguel, murió en un tiroteo con narcotraficantes. Pero de todo esto no hay ninguna prueba. Este se debe a que seguro esté defendiendo a su hermano que estaba acusado de tener un carácter violento, de consumo y malversación de fondos.

La última hipótesis está radicada en que Marcela sigue con vida pero que esta cuidada por el astro de la canción mexicana. Sucede que el padre del intérprete y esposo de la rubia debilidad estaba inmerso en sus adicciones a las dogas y al alcohol como también al consumo de prostitución. Así se volvía violento y déspota con la mujer que terminó dejándolo.

El destino en Argentina

Hace unos años, una mujer en situación de calle fue considerada como Marcela Basteiro, pero la Corte Suprema de Argentina afirmó que no era la persona, sino que se trataba de Honorina Montes, una señora paciente del hospital Moyano. Es más, para ese entonces las primas de Basteiro se ofrecieron a dar su ADN, contrataron a un abogado para poder hacerse las pruebas correspondientes. Por su lado, Luis Miguel nunca habló de nada. Es más, tampoco les contestó a las chicas que querían saber si seguían adelante o no. La mujer responsable de hacer las pruebas genéticas afirmó que los resultados no fueron concluyentes. Asimismo, las mujeres insistieron en que se trataba de ella porque tenía conocimiento, datos y saberes que solo podía estar al tanto alguien de la familia.

Por su parte, un escritor llamado Javier León Herrera aseguró que los hijos de la desaparecida saben qué pasó con la señora, relata que murió de causas naturales y que todo debe quedar en la calma para evitar más dolores innecesarios.

El final posible

Con las hipótesis sobre los hombros, Luis Miguel solo ha vaticinado posibles finales sobre su madre, pero sin nunca referirse del todo sobre qué fue de su vida. Lo único que hizo fue colaborar en los guiones de su serie donde da cuenta de algunas vicisitudes sobre el paradero de Marcela. Sin embargo, la ficción da cuenta de que la mujer huyó a su país natal para dejar atrás los problemas con su esposo que cada vez estaba peor en sus tratos y además no le daba chances de poder dejarlo para seguir adelante.

Por otro lado, otros periodistas aseguran que viajó con destino a Argentina para seguir una vida anónima sin estridencias y conseguir la paz. Es más, en la entrega que fue producida y emitida por Netflix, el Sol de México muestra que contrató a una agencia de inteligencia que fue fundada en Israel para poder averiguar cuál había sido el destino de su señora madre. La entidad, que es más conocida como Mossad, hizo el trabajo que le fue encomendado para luego llegar a conclusiones que derivaron en un diagnóstico y destino final para Marcela. Fue internada en un hospital para tratar una patología psiquiátrica. En ese momento, el hombre decidió que iba a protegerla y la puso bajo el estricto cuidado de profesionales de la salud, lo que seguiría en vigencia hasta la fecha.