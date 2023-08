Wanda confirmó que realizará su tratamiento en Argentina

En su primera entrevista televisiva tras conocerse su problema de salud, en diálogo con Telefé Noticias, la conductora y empresaria confirmó que se realizará el tratamiento acá en el país. Dijo que esperará a estar un poco mejor para comunicar oficialmente que tiene. Y además expresó: “Es el mismo tratamiento para todos. Yo elegí mi país, pero si me lo hubiera hecho en otro lado -porque de hecho consulté en Milán y en París-, sería lo mismo. Solamente uno tiene que elegir donde se siente más cómodo y más contenido, y yo elegí Fundaleu. Le estoy muy agradecida a ellos”. Además señaló y se mostró confiada en su recuperación. Vale recordar que durante algunos días más ella permanecerá en Estambul. Además aseguró: “Fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo sobre hablar o no hablar del tema. Pero yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite”.