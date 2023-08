Las estatuas en homenaje a Jagger y Richards

Dos de los músicos más importantes de la historia, como son Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, no solo están inmortalizados en sus canciones, sino que ahora tienen sus propias estatuas de bronce. Y por si fuera poco, en su ciudad natal. Ambas figuras están emplazadas en el One Bell Corner de Dartford. Fueron encargadas por el ayuntamiento de Dartford y muestran a la pareja en plena actuación. Jagger, por su lado, vestido con sus característicos pantalones ajustados y camiseta, y un micrófono en la mano. En tanto que Richards, por su parte, tiene la cabeza inclinada sobre su guitarra Telecaster “Micawber”, que fue un gran regalo de cumpleaños que le hizo Eric Clapton. Las esculturas, tituladas The Glimmer Twins, fueron creadas por Amy Goodman, una fan de los Stones. En la inauguración, Jeremy Kite, el alcalde de Dartford, según recoge The Guardian, declaró: “En términos de cultura y música, nadie es mucho más influyente que los Rolling Stones. Su música ha cambiado la cara de la música popular, y estos muchachos de Dartford son ahora dos de las personas más reconocidas y queridas del mundo”.