Daniel Sancho le envió un mensaje a su novia, en medio de la conmoción

Hace una semana que la prensa internacional se vio conmovida por la situación del chef Daniel Sancho, detenido por el presunto asesinato y desmembramiento del cirujano Edwin Arrieta Artiaga en Tailandia. La investigación de la Policía local continúa en marcha, aunque todo parece indicar que las autoridades ya cuentan con las pruebas suficientes para acusar de asesinato premeditado al joven de 29 años. Pero también se ha revelado un nuevo dato que podría ser clave para el futuro del chef. Se ha encontrado en su teléfono una amenaza de muerte del cirujano colombiano a Daniel si este daba por finalizada su relación, lo que podría dar un vuelco en el caso. Según la información que se pudo recabar durante los primeros días y lo que se difundió en la prensa española, Sancho y Arrieta llevaban un vínculo de alrededor de un año. Es más, el propio Sancho declaró que muchas veces se sintió un “rehén” del cirujano Arrieta. Además, se conocieron declaraciones del propio Sancho. Expresó, respecto al vínculo que tenía con Arrieta: “Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”. Y agregó, enviando un mensaje a su novia: “Que sea feliz y siga con su vida. Ella no me va a esperar, ni debe”.