L-Gante irá a votar este domingo

El cantante y trapero, que se encuentra detenido en la DDI de Quilmes hace poco más de dos meses, logró un permiso para poder ir a votar mañana. Él sigue a la espera de que le dicten la libertad condicional o, en su defecto, la prisión domiciliaria, pero durante todas estas semanas no tuvo más que reveses y las distintas instancias judiciales fueron negando cada uno de los pedidos. Por lo que se descuenta, casi, que seguirá detenido hasta el juicio. Pero entre tanto se conoció que le concedieron permiso para poder ir a votar. Fue el periodista Carlos Monti quien dio a concocer la información.

“L-Gante quiere ir a votar. Va a ir a la escuela donde ejercerá su derecho cívico acompañado por una custodia policial y, seguido a eso, volverá a la DDI de Quilmes”. Entre todo, los trascendidos indican que todo se trataría, sobre todo, de una estrategia para que él pueda ser visto por la gente y, quizás, lograr dar una declaración. Su abogado estuvo en comunicación con el portal Teleshow y se expresó respecto a cuánto tiempo estará L-Gante fuera del lugar de detención: “Eso depende del servicio penitenciario. Jamás lo van a adelantar, claramente por cuestiones de seguridad y para prevenir cualquier eventualidad. Se le otorgó este derecho porque Elián quiere votar. Esto no es nada fuera de lo común”.

Además de ello, se conoció un testimonio que podría cambiar algunos aspectos de la causa. Ocurre que Lautaro Duarte denunció al artista por haberlo agredido cuando le pidió una foto en 2022, y ahora acaba de conocerse que el propio Duarte expresó que aquello fue mentira. “Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio más rápido, e iba a ganar más. En ese momento estaba mi papá Nicolás Aranda, y le dio 10 mil pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante”, dijo. Si bien esto no tiene que ver directamente con la causa por la que está detenido el artista, sí puede influir.