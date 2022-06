Alberto Ajaka: “El problema teatral es lo que me seduce, erotiza y me calienta”

Alberto Ajaka vuelve a los escenarios junto a Carolina Ramírez en Lo que queda de nosotros, que este viernes llega a la sala Teatro Multitabaris (CABA). Con él hablamos para saber más de sus sensaciones de la vuelta a las tablas.

—Sos un animal de teatro, ¿cómo vivís la vuelta a una sala?

—Con alegría, hace mucho tiempo que no hago nada de teatro, porque justamente un proyecto se cayó que se iba a estrenar en mayo de 2020 y la pandemia lo canceló. Yo además de escribir y dirigir tengo una compañía de teatro y no pudimos volver, donde hay mucha gente que trabaja, pero sentimos aún los coletazos de podernos reunir en un espectáculo independiente. Volver a la zona del teatro comercial me tiene contento, activo

—Cuando llega un proyecto así en el que son dos personas nada más, ¿hay más desafío?

—Creo que es la primera vez que estoy con un compañero o compañera en escena, hice obras con 30 compañeros, 25, con ocho, o diez. A Carolina no la conocía, es buena actriz, educada, amable y generosa. Después cada uno tiene su manera y taras en el proyecto. Uno es cada uno cada vez, y el encuentro está buenísimo. Coincidimos muy bien, la estamos pasando muy bien, permitiendo el intercambio y poner sobre la palestra las diferentes miradas y cada vez que puedo compartir esa búsqueda me estimula muchísimo. Yo me la promuevo solo la búsqueda, no creo tener las respuestas, y en el intercambio se busca la respuesta, o hacer emerger algo que nosotros encontramos como respuesta, y que debe ser con rigor, porque es donde funciono y soy más honesto, y Caro también.