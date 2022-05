Ale Estayno adelanta el show con Johnny P

El próximo 14 de mayo a las 20 en La Trastienda, de la Ciudad de Buenos Aires, se presentará Johnny P, con Alejandro Estayno al frente. Con él habló diario Hoy para saber detalles de la presentación.

—¿Qué verá el público el próximo 14 de mayo en el show, en lo que marca su vuelta a los escenarios?

—El 14 de mayo vamos a dar un show para el que concebimos cada tema para que sea tocado en público y con el incentivo de haber extrañado mucho al público. Los temas los estamos produciendo de manera que estén a la altura de esta ocasión, para que quienes compartan con nosotros ese momento vivan la experiencia de ver a la banda Johnny P en acción. Un show para el que trabajamos, para que sea nuestro mejor show. Va a ser un show vívido, colorido, electro pop, poderoso, donde no sólo los temas sino el audio, las visuales, las luces, los coros, las bailarinas, las performances en general y los efectos van a ser súper atractivos.

—¿Cómo seguiste conectado con la música en pandemia?

—Me resulta difícil pensar en qué forma pueda no estar conectado. Siempre estuve conectado como una persona que escucha, que imagina, que se entretiene, que intenta crear música. Creo, pensando un poco pensando sobre esta pregunta, que mi mayor motivación, para estar conectado con la música, es el descubrimiento. Una canción nueva es como una sonrisa; una canción con algo nuevo adentro es una alegría, pero encontrar algo nuevo, al menos para uno, es buenísimo, cuando te encontrás con algo nuevo es un momento buenísimo. Siempre hablamos de lo que te gusta o podría gustarte, no de la novedad per se y si eso es nuevo para vos, y lo hiciste vos, salió de una idea que tuviste y ese momento es inolvidable.