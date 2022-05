Juana Repetto mostró su cuerpo a 10 meses de haber sido madre

Juana Repetto compartió una reflexión en sus redes sociales sobre los cambios que hubo en su cuerpo a raíz de convertirse en madre por segunda vez. Juana aprovecha cada vez que puede para hablar sobre la maternidad en su físico y suele marcar la diferencia en cuanto a mostrarse de manera natural, al contrario de lo que sucede muchas veces con ciertas figuras que se exhiben descansadas e impecables.

“Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de Belisario”, escribió en su cuenta de Instagram. Según relató, durante los meses de embarazo participó de grupos en los que había personas con las mismas dudas que ella respecto de tener un “ascenso de peso saludable” mientras transcurriera el período de gestación. De esa manera pudo “conseguir sus objetivos”, que la acompañaron siéndole de ayuda durante los nueve meses.

“Me ayudó a tener un ascenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutricionista especializada en embarazos. Después me metí en un grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando”, explicó.

Juana es mamá de Toribio, de 5 años, y de Belisario de 10 meses de edad. De vez en cuando comparte profundas reflexiones que abordan lo que implica la maternidad y los procesos por los que pasa el cuerpo. “Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo, pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos. Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás”, afirmó.

Asimismo, narró que comprendió y aprendió que al comer de manera saludable y cambiar los hábitos, los resultados llegarían por sí mismos. Por eso mismo, agregó: “Y así fue, cuando relajé me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual, lo que me terminó de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutris recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y organización”.

“Una vez que logré cuadrar todo eso, no solo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, sino que también, por consecuencia, vinieron los cambios físicos. ¡Casi sin darme cuenta! Hoy puedo decir que en casa adquirimos todos nuevos hábitos saludables. Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua”, señaló. Para concluir, admitió: “Me estaría faltando la actividad física, que juro voy por ella”.

Con casi 100.000 Me Gusta en su post, Juana decidió interactuar con sus seguidores a través del sticker de preguntas y respuestas en las historias de Instagram.

Los secretos de su alimentación

En la misma línea, otra usuaria le preguntó cómo se compone su plan alimentario. “Voy variando, pero ponele que

desayuno o merienda sería pan con palta o queso y, si no, pancake con fruta. Puede ser un budín casero, chipá, tostadas de arroz ocasionalmente, pero siempre midiendo cantidad”, comentó. Y agregó: “Almuerzo y cena: carne o pollo con ensalada y verduras al horno. Después tartas, fajitas con queso, lo que haya para salir del paso, y cada tanto alguna pasta o pizza. La verdad es que como de todo, pero no en cantidad, porque para mí esa es la clave. Si no, es insostenible . La idea es cambiar los hábitos para mantenerlo en el tiempo”.

Además, sobre los tratamientos estéticos, respondió: “Soy muy vaga para esas cosas, siempre encuentro algo mejor que hacer”. Y al terminar, contó que, si bien no tiene un registro exacto, bajó casi 17 kilos durante los últimos 9 meses.