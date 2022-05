Jey Mammón y Jésica Cirio presentan la nueva Peña de Morfi

Tras la sorpresiva muerte del periodista y conductor Gerardo Rozín, hoy se producirá el regreso de La peña de morfi a las 11 de la mañana por la pantalla de Telefe. El clásico programa que federalizó la televisión y brindó un espacio invaluable para que los artistas puedan mostrar su talento, además de mezclar con recetas y humor el envío, tendrá a Jey Mammón y Jésica Cirio, junto a Santiago Giorgini y Rodrigo Gascón, más Mariana Carbajal, Silvia Barredo, Ariel Rodríguez, el trío Dos más Uno, Luis Rubio y Pato Muzzio. Diario Hoy participó de un exclusivo evento de lanzamiento para la prensa y pudo dialogar con Mammón y Cirio antes del esperado inicio.

El primer programa La peña de morfi contará con la participación de Abel Pintos, Los Palmeras (que celebrarán en el estudio sus 50 años con la música), Los 4 de Córdoba y Sandra Mihanovich y Lito Vitale, antes de presentarse juntos en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

—¿Expectativas por el estreno?

—Jey Mammón: Ansioso, muy contento, ya esperando que sea el 1° de mayo para el estreno, con muchas ganas de empezar, ganas de tocar el piano, celebrar la música, porque este es un programa que ya camina solo, con un equipo espectacular.

—¿No te daba miedo ingresar a un equipo tan armado y consolidado?

—JM: Al principio me pasaba eso y después me pasó todo lo contrario, porque vi un equipo consolidado lleno de buena gente y de personas que me hacen sentir seguro y me acompañan, cual lazarillos, me van acompañando y guiando, entonces me pasa todo lo contrario, me siento muy seguro.

—Jésica Cirio: Estoy muy feliz, esta es la séptima temporada, para mí es emocionante, primero por poder seguir con el legado de este programa que es tan mágico, considerado como la casa de la música y también somos la puerta para muchos artistas consagrados, pero también para muchos nuevos y eso es maravilloso. Con Jey el año pasado nos conocimos en un evento y nunca me imaginé que íbamos a trabajar juntos, es un amor de persona, humilde, talentoso. Charlamos mucho. Tengo ansiedad, teníamos muchas ganas de arrancar y creo que pasamos por un proceso correcto y necesario, pero tenemos muchas ganas de empezar y hay mucha expectativa. No sé si este año hay un

desafío particular, pero sí queremos entretener a la gente, que la pase bien, que esta peña siga creciendo, modificándose, incorporando nuevas cosas, que se enriquezca mucho más y creo que ese es el mayor desafío, poder emocionar a la gente, como me emociono yo al escuchar una canción que no conozco, acompañar a artistas que crecieron aquí y son gigantes y eso es muy bueno.

—¿Cómo es la cocina del programa? ¿Pudiste proponer a músicos y cantantes?

—JM: Hay un poco de todo, pasó algo naturalmente hermoso, que es que los músicos quieren venir, esto ya pasaba, lo veía como espectador y ahora también, y los músicos celebraron que La peña de morfi continúe, me felicitaron en redes. Después claro que uno tiene amigos que quiere que vengan a tocar especialmente.

—Durante la pandemia acompañaron los domingos de las familias de todo el país…

—JC: Si bien es un programa que mira toda la familia, mientras cocinan, almuerzan, nos ponen de fondo. También la realidad es que acompañamos a mucha gente mayor que está sola, y La peña fue creciendo, mejorando, abriendo el abanico a diferentes géneros musicales, acercándonos a nuevas generaciones también.

—Vos tenés otra impronta a la de La peña, porque tenés un costado de conducción, pero también de músico…

—JM: La peña tiene una impronta y yo siento que vengo a acompañar un equipo que ya está sólido y armado. Lo veo como que yo me sumo a algo que ya funciona, me vengo a amalgamar. Después claro, acá hay un piano, lo veo y me tiro de cabeza porque tengo ganas de tocarlo, cantar, pero La peña va sola. Hay un alma que la conduce que es Gerardo, y ahí es la emoción que me embarga, por esa guía, que no es solo la del equipo. Cuando me preguntan si estoy nervioso, sinceramente digo que no porque este programa está angelado y bendecido por Gerardo, y está acompañado y angelado también por este equipo que va solo. Siento eso, estoy muy feliz y agradecido por formar parte de esto.

—¿Qué música empezaste a escuchar gracias a tu participación en La peña…?

—JC: Hay artistas nuevos que los conocimos acá y después descargo su música, pero también me pasa que me encontré con canciones, no solo con artistas, sino con canciones que yo creía conocer y que me llevaron al recuerdo de cuando era chica, porque mamá las ponía, o la abuela, y eso me pasa todo el tiempo. Al comienzo La peña tenía mucho folclore. Cuando estudié danzas, claro que hacía mucho folclore, porque te lo enseñaban, uno crecía con eso. Acá me volví a encontrar con esa música que tal vez uno por diversas cuestiones deja de escuchar, así que desde todos los frentes es muy lindo volver a encontrarse. También te encontrás con artistas nuevos, como cuando el año pasado vino Trueno, o como hace tres años que tuvimos a Karol G, que me encanta, la escucho y soy fan. Tenemos de todo y eso está muy bueno.