Alejandra Perdomo estrena Laberintos Personales

La realizadora Alejandra Perdomo estrena su película Laberintos Personales, en la que a partir de su propia búsqueda sobre la verdad de su identidad, indaga sobre la apropiación y trata de personas.

—¿Cuándo supiste que tu relato lo ibas a compartir en forma de película?

—Fue prácticamente en paralelo con pensar la presentación junto a Gisela y Silvia, de la Asociación Civil Búsquedas Verdades Infinitas, del amparo colectivo ante la justicia para pedir que nuestras identidades vulneradas comiencen a ser tenidas en cuenta como la violación de un derecho humano.

—¿Los protagonistas de la película aceptaron rápidamente a compartir su relato?

—Con las protagonistas que me conocen desde el año 2010, cuando comencé mi investigación para Nacidos Vivos, tenemos una relación muy estrecha; no solo por la película, sino personal y de mucha confianza. Y las nuevas voces que se incorporaron ahora, dijeron que sí, algunas más rápido que otras, porque esta vez decidí que debían formar parte buscadores más anónimos, es decir, que no tuvieran mucha exposición.