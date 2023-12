Alejandro Ciancio debuta en la comedia con Familia de diván

Alejandro Ciancio, recordado director de El marginal y El Hincha, se anima a la comedia con Familia de diván, que puede verse en Flow. Con él hablamos para saber más del proyecto.

―¿Cómo fue conectarte con el mundo de la comedia?

―Un lindo desafío. Igual me pasó algo que fue cuando Gonzalo Arias me convoca para el proyecto, le dije bueno, ¿estás seguro? Y pensando, en todas las cosas que yo he hecho hay humor, hay mucho humor, hay oscuridad. Hay un montón de cosas de violencia, pero es parte, entiendo de qué se trata esto. Entonces, voy a leer y los libros estaban muy bien construidos y el universo representado estaba dado, entonces dije tenías caso. Después, además, se armó y aparecen Carola y Boy y teníamos seis meses, y el miedo que tenía por hacer comedia me desapareció cuando leí los libros y cuando entendí que su universo está construido. Y dije que el velocímetro y la comedia ya estaban dadas, todo ahí, las cosas graciosas. Ya están dadas ahí. El trabajo va a ser no pasarnos y darle esa tonalidad de verdad, porque no es una comedia que va a buscar el efecto de la risa todo el tiempo, ni la risa grabada, tampoco tiene como esa mirada. Dije yo te lo puedo hacer porque esto, entre comillas, es en serio. Estaba como que era interesante transitarlo, pero después un laburo muy lindo, con todo el equipo, con los actores. Sobre todo de qué pasaba en cada escena y cómo llevábamos. ¿Qué era lo gracioso? Si es que había, porque hay escenas que no lo son, digo, ¿qué era lo gracioso en la escena y en dónde teníamos que estar seguros que estábamos dando en la tecla correcta?

―¿Y ahora te da ganas de hacer más comedia?

―Si aparecen los libros, la estructura correcta para hacerlo y me siento contenido, sí, obviamente. Si es que se pide un montón de cuestiones y que tiene un montón de reglas. Muchas las cumplimos y otras nos las inventamos nosotros para esta serie, en particular con nuestra manera de hacer esa comedia, que también me resulta interesante

―Hace un año hablamos y hablamos de dirigir cine, me dijiste que lo ibas a hacer pronto, y ahora nos volvemos a sentar y te pregunto, ¿para cuándo dirigir?

―En teoría, si todo sale bien, en el 2025. Estoy desarrollando una idea de una novela, que con la gente compramos los derechos. No puedo decir mucho. Estamos empezando. Está llevando lo que queda de este año probablemente y casi todo el año que viene.