Barbie lidera las nominaciones de los premios Globos de Oro

Se dieron a conocer las nominaciones a los premios Globos de Oro, que se entregarán el 7 de enero en Los Ángeles. Las propuestas más nominadas fueron Barbie, de Greta Gerwig, que logra el récord de 1972 de Cabaret; y Succession, la serie favorita por todo el mundo.

En el estreno del jueves, La sociedad de la nieve, representará a España en la categoría de película internacional, y Meryl Streep, con su nominación por Only Murders in the Building, se transforma en la actriz con más menciones a lo largo de su carrera, esta última es la número 33.

A Barbie le sigue de cerca Oppenheimer, de Christopher Nolan, con ocho candidaturas; y Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, con siete cada una.

La competencia de La sociedad de la nieve en película internacional es Hojas de Otoño, de Aki Kaurismäki, que logró además una nominación para su protagonista, Alma Poytsi, Anatomía de una caída, Io Capitano, Vidas pasadas y La zona de interés.

Otras nominaciones son las de Annette Bening y Jodie Foster (Nyad), Fantasia Barrino (El color púrpura), Carey Mulligan (Maestro), Nicholas Cage (Dream Scenario), Thimothée Chalamet (Wonka) y Rosamund Pike (Saltburn).